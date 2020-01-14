Красное Село, Санкт-Петербург, 14 января, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В пригороде Петербурга водитель-нарушитель врезался в здание, пытаясь уйти от преследования сотрудников полиции. Автомобиль от удара вспыхнул, мужчина сгорел заживо. Проводится проверка.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП в Красном Селе

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 14 января около 02:40 у дома 14 на Красносельском шоссе в поселке Ропша Ломоносовского района Ленинградской области наряд ДПС попытался остановить автомобиль Daewoo Nexia, нарушающий ПДД. Однако водитель не остановился и уехал в сторону города Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга). Полицейские пустились в погоню.

Уже в Красном Селе у дома 37 по улице Свободы водитель не справился с управлением, врезался в ограждение частного дома, после чего совершил столкновение с самим домом, автомобиль загорелся. Водитель оказался заблокирован в салоне и погиб на месте ДТП. Машина полностью сгорела.

«На месте происшествия обнаружены документы на имя 30-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, находившегося на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области без регистрации», — уточнили в УГИБДД.

Начата проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, погибший — выходец из Узбекистана, он оказался знакомым хозяина машины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Петербурге водитель автомобиля Skoda Rapid не остановился по требованию сотрудников полиции и уехал. За ним пустились в погоню, однако догнать не смогли. Оторвавшись от преследователей, автомобиль нарушителя врезался в дерево, водитель и его молодая пассажирка погибли на месте, еще одного мужчину увезли в больницу.