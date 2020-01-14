Ярославль, 14 января, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Счетная палата России выявила ряд недостатков при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославской области. Это следует из отчета, опубликованного на сайте палаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дорога

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аудиторы обнаружили несоответствие мест концентрации ДТП по отчетам чиновников и данным ГИБДД. Но эта проблема оказалась не единственной. Так проверка обнаружила, что компания «Экоград», которая в 2017 году ремонтировала 12 участков дорог в Красноперекопском районе Ярославля на 311,1 млн рублей, через год была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. А в 2019 году и вовсе обанкротилась и была ликвидирована.

«Выборочный визуальный осмотр объектов ремонта ООО «ЭКОГРАД», поведенный 16 июля 2019 года, показал низкое качество выполненных работ: многочисленные провалы и разрушения асфальтобетонного покрытия, занижение и разрушение обочин, просадка люков смотровых колодцев относительно проезжей части более 2 см и другие. На устранение результатов некачественных работ, проведенных ООО «ЭКОГРАД», потребуются дополнительные затраты средств местного бюджета в общей сумме 4,2 млн рублей (расчетно). Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны департамента Ярославской области за соблюдением государственными и муниципальными заказчиками условий и обязательств», — говорится в отчете Контрольно-счетной палаты России.

Аудиторы обнаружили, что в Ярославле власти не включили в национальный проект ряд центральных улиц города. Видимо, личное знакомство с дорогами города произвело неприятное впечатление на проверяющих. В этом месте отчета сухой бюрократический язык неожиданно меняется на несвойственный документу пафос.

«Так, в городе Ярославле, являющемся столицей «Золотого кольца» и одним из самыхпосещаемых туристами городов, ряд центральных улиц требует ремонта. В частности, на улицах Свободы, Советской, Первомайской и других отмечаются провалы и разрушения асфальтобетонного покрытия, трещины, просадки колодцев, многочисленные занижения и разрушения обочин и др. При этом на указанныхулицах ремонтные работы в рамках ПКРТИ не проводились и не предусмотреныРегиональным проектом», — говорится в отчете Счетной палаты.

При этом в других регионах на деньги нацпроекта ремонтируются, прежде всего, центральные улицы. Интересно, что в Ярославской области стоимость ремонта дорог оказалась самой высокой среди четырех регионов, которые проверила палата.

«В 2019 году с учетом проведенных конкурентных процедур стоимость ремонтапокрытия проезжей части 1 км автомобильной дороги в среднем составила: в Ярославской области — 20,9 млн рублей, в Удмуртской Республике — 12,0 млн рублей, в Республике Бурятия — 11,8 млн рублей, в Кировской области — 18,3 млн рублей», — говорится в отчете палаты.

Аудиторы констатировали, что при таких ценах денег на ремонт всех запланированных объектов в проверенных регионах может не хватить. Аудиторы выявили и ряд других, менее значительных недостатков при реализации нацпроектов: задержка контрольных сроков работ (о чем неоднократно писало ИА REGNUM), включение в контракты видов работ, не соответствующих условиям национального проекта, отсутствие надлежащей диагностики дорог.

При этом те или иные проблемы были обнаружены во всех проверенных регионах. По итогам проверки Счетная палата направила обращения главам регионов, в Генеральную прокуратуру, Правительство России и министерство финансов.