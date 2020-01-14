Счетная палата России нашла в центре Ярославля провалы, трещины и просадки
Ярославль, 14 января, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Счетная палата России выявила ряд недостатков при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославской области. Это следует из отчета, опубликованного на сайте палаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, аудиторы обнаружили несоответствие мест концентрации ДТП по отчетам чиновников и данным ГИБДД. Но эта проблема оказалась не единственной. Так проверка обнаружила, что компания «Экоград», которая в 2017 году ремонтировала 12 участков дорог в Красноперекопском районе Ярославля на 311,1 млн рублей, через год была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. А в 2019 году и вовсе обанкротилась и была ликвидирована.
Аудиторы обнаружили, что в Ярославле власти не включили в национальный проект ряд центральных улиц города. Видимо, личное знакомство с дорогами города произвело неприятное впечатление на проверяющих. В этом месте отчета сухой бюрократический язык неожиданно меняется на несвойственный документу пафос.
При этом в других регионах на деньги нацпроекта ремонтируются, прежде всего, центральные улицы. Интересно, что в Ярославской области стоимость ремонта дорог оказалась самой высокой среди четырех регионов, которые проверила палата.
Аудиторы констатировали, что при таких ценах денег на ремонт всех запланированных объектов в проверенных регионах может не хватить. Аудиторы выявили и ряд других, менее значительных недостатков при реализации нацпроектов: задержка контрольных сроков работ (о чем неоднократно писало ИА REGNUM), включение в контракты видов работ, не соответствующих условиям национального проекта, отсутствие надлежащей диагностики дорог.
При этом те или иные проблемы были обнаружены во всех проверенных регионах. По итогам проверки Счетная палата направила обращения главам регионов, в Генеральную прокуратуру, Правительство России и министерство финансов.