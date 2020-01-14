Киев, 14 января, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по итогам 2019 года, скорее всего, будут на минимуме последних лет и составят примерно $2 млрд или даже меньше того, заявил 14 января украинский экономист Алексей Кущ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По мнению специалиста, эффект «вау-экономики» закончился, так и не начавшись, поскольку именно ПИИ — это самый универсальный маркер реформ.

«Как говорится: если ты такой успешный реформатор, то где твои ПИИ. Это к тезисам о «прекрасном годе», которые тиражируются сейчас на Украине», — заявил Кущ.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины заявляют, что вскоре в стране появятся новые возможности для инвестиций. В ближайшее время Рада должна принять во втором чтении т.н. законопроект о «финансовом безвизе». Вступление в силу этого закона, подчеркивают в Киеве, якобы позволит запустить на Украине полноценный рынок капитала.

Ранее вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба в одном из интервью предположил, что на прямые иностранные инвестиции в страну «наложена порча».

«Есть множество стран в мире, где есть системные проблемы, но они привлекают инвестиции, а у нас с этим сложно. Поэтому будем работать, чтобы ситуация выровнялась», — подчеркнул он.