Москва, 14 января, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В Москве 13 января неизвестные телефонные террористы рассказали об угрозах на 300 объектах. Об этом передаёт«Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Телефонный террорист

Издание отмечает, что большинство объектов проверили, взрывные устройства найдены не были.

Уточняется, что «под ударом оказались 13 судов, около 90 школ и больниц, 25 гостиниц и станции метро». Эвакуировали менее 10 тыс. человек.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма продолжается в Москве и других крупных городах России с конца ноября прошлого года.