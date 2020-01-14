Киев, 14 января, 2020, 10:49 — ИА Регнум. Законопроект о торговле землей — совсем не про землю уже и не про бизнес, заявил сегодня, 14 января, украинский политолог Кирилл Сазонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Эксперт напомнил, что формально государственный бюджет Украины за 2019 год не выполнен, ситуация в экономике усугубляется падением промпроизводства в 7,5% (это очень критично).

«То есть госбюджет-2020 наполнить вообще нереально. Народ разочарован и негодует. Задолженность по зарплатам и пенсиям может стать приговором для власти. Так что за счет продажи земли из госсобственности просто хотят заткнуть дырку в бюджете. В этом году, а дальше — никто не планирует», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 14 января, Верховная рада Украины возобновляет работу после зимних каникул. Ранее заявлялось, что в первый же день парламент может рассмотреть земельную реформу во втором чтении. Однако накануне глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока соответствующего законопроекта в повестке дня нет, и не дал четкого ответа на вопрос, когда же парламент намерен рассмотреть документ.

Согласно официальной информации, государственный бюджет Украины за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП. Министерство финансов сообщило, что дефицит был профинансирован за счет заимствований.