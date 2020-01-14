Санкт-Петербург, 14 января, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ попытался защитить права на жилье по льготным условиям для молодых специалистов и семей на селе. Соответствующее постановление по делу жительницы Ростовской области Марины Алисовой огласили 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Алисова требовала признать неконституционным пункт 30 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Ей, как работнице сельской больницы, выдали субсидию, но дом она построить и зарегистрировать не успела за отведенный срок — 1 год 5 месяцев — так как подрядчик работы не выполнил, хоть и получил более полумиллиона рублей. Из-за этого министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и местная администрация потребовали вернуть деньги. Поддержки в судах общей юрисдикции женщина не нашла.

Конституционный суд отметил, что федеральная программа развития сельских территорий направлена на «замедление процессов их депопуляции и повышение уровня жизни местного населения», но чтобы деньги были использованы по назначению, ввели сроки регистрации права собственности приобретаемого жилья.

Тем не менее, полагает КС, добросовестным гражданам должна быть обеспечена возможность в разумных пределах предвидеть последствия своих действий и быть уверенными в неизменности приобретенных прав и обязанностей.

«КС РФ неоднократно указывал на необходимость тщательного исследования судами фактических обстоятельств конкретного дела. Формальный подход тем более не должен допускаться в делах, где гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона. И значительное ухудшение его имущественного положения — вопреки целям социального государства — может стать результатом применения правовых норм без учета всех обстоятельств дела», — считает суд.

Так, оспариваемые нормы Типового положения не ограничивают круг доказательств, свидетельствующих об использовании получателем соцвыплаты этих средств по назначению и всех приложенных им усилий. Поэтому «не может производиться взыскание денежных средств с гражданина, если он проявил заботливость, осмотрительность и предпринял все зависящие от него меры» для того, чтобы зарегистрировать свое жилье в срок.

«При этом совершение контрагентом гражданина — продавцом жилого помещения или строительным подрядчиком — противоправных действий не может само по себе предопределять вывод о недобросовестности получателя выплаты. Не должна игнорироваться и достаточность установленного срока для строительства (приобретения) жилого помещения. Взыскание выплаты при подтверждении ее расходования по целевому назначению только ввиду отсутствия записи о регистрации права собственности по истечении определенного срока исказило бы саму суть рассматриваемых правоотношений. При подобном подходе предоставление выплаты утрачивало бы характер меры социальной поддержки граждан, избравших место жительства в сельской местности. Их имущественное положение в этой ситуации, напротив, было бы ухудшено, притом, что речь идет о лицах, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий», — утверждает Конституционный суд.

Таким образом, КС РФ полагает, что оспариваемые нормы сами по себе не противоречат Конституции, поскольку предполагают, что суды должны исследовать все обстоятельства дела, имеющие значение, и одно лишь отсутствие регистрации права собственности не может быть основанием для возврата выплаты, «поскольку это означало бы сугубо формальный подход к отправлению правосудия и противоречило Конституции РФ».

«Правительство РФ не лишено возможности уточнить правовое регулирование всех обстоятельств, связанных с отсутствием регистрации права собственности на жилое помещение по истечении установленного срока, и предусмотреть дифференциацию таких сроков в зависимости от выбранного гражданином способа реализации потребности в жилище», — рекомендует Конституционный суд.

Дело же Марины Алисовой теперь должно быть пересмотрено.