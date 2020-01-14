Москва, 14 января, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Данные о масштабах гибели лесов в России, используемые при оценке результатов национального проекта «Экология», занижены по меньшей мере в десять раз. С таким заявлением выступил руководитель лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко в связи с отчётом, опубликованным на сайте Счетной палаты РФ. Он назвал неправдой приведённые данные о том, что в стране «ежегодно гибнет порядка 300 тыс. га лесных насаждений».

Цитата с сайта Greenpeace Данные Мэрилендского университета и Global Forest Watch о потерях лесного покрова в России по годам за десять лет с 2009 по 2018 год

"Конечно, и триста тысяч гектаров ежегодно гибнущих лесов (это примерно три Москвы в границах Московской кольцевой автодороги) — площадь большая, но в масштабах нашей огромной страны это всего лишь 0,03−0,04 процента в год от всех лесов. Однако, к сожалению, это неправда — приведенные в отчете Счетной палаты РФ данные о масштабах гибели лесов в нашей стране не имеют ничего общего с действительностью, реальные масштабы на порядок больше», — отмечает общественник.

В пример он привёл данныеМэрилендского университета и Global Forest Watch о потерях лесного покрова в России по годам за десять лет, с 2009 по 2018 год. Они свидетельствует о том, что потери лесов в России («брутто», то есть без учета возобновления лесов, без разделения на потери безвозвратные и временные) за десятилетний период составили 40,1 млн га.

По словам Алексея Ярошенко, составленная учёными карта карта не позволяет разделить потери, связанные с рубками (лесопользованием) и с гибелью лесов.

«Однако, исходя из примерной среднегодовой площади сплошных рубок в нашей стране в миллион гектаров, можно примерно оценить площадь гибели лесов: тридцать миллионов гектаров за десятилетие, или в среднем — около трех миллионов гектаров за год», — заявил он.

Помимо этого, представитель Greenpeace привёл данные о площадях гибели лесов в России от пожаров из доклада С. А. Барталева и Н. В. Лукиной на заседании Совета РАН по космосу, прошедшем 11 декабря 2019 года. Согласно этой информации, с 2009 по 2018 год включительно от пожаров в России погибло 28 миллионов гектаров лесов, или 2,8 млн га в среднем за год.

Цитата с сайта Greenpeace Данные о площадях гибели лесов в России от пожаров из доклада С. А. Барталева и Н. В. Лукиной на заседании Совета РАН по космосу

В заключение своей статьи представитель Greenpeace приходит к выводу, что данные о масштабах гибели лесов в РФ, используемые при оценке результатов национального проекта «Экология», занижены по меньшей мере в десять раз.

«А это значит, что и сами оценки этого национального проекта в части, касающейся лесов, совершенно неадекватны и не имеют никакого отношения к действительности», — резюмировал представитель Greenpeace Алексей Ярошенко.