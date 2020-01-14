Обнинск, Калужская область, 14 января, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Глава администрации города Обнинска (Калужская область) Владислав Шапша предложил запустить опрос на портале «Активный гражданин», готовы ли горожане отказаться от мусоропроводов. Об этом 14 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам еженедельной планерке в городской администрации.

Admobninsk.ru Вывоз мусора.

Только за десять дней января 2020 года из города с численностью населения около 118 тыс. человек было вывезено 998 тонн отходов. При этом власти Калужской области уделяют особое внимание переходу на новую систему обращения с отходами. По мнению заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Руслана Маилова, введенные на территории области мощности по сортировке твердых коммунальных отходов позволили значительно сократить объем размещаемого на полигонах мусора, однако мусоропроводы в домах не предполагают раздельного сбора.

30% ежегодно образуемых в области ТКО переводятся во вторсырье и используются при производстве товаров народного потребления. Администрациям муниципальных образований предложено уделить приоритетное внимание организации площадок для раздельного сбора мусора на своих территориях, а также объяснять гражданам важность самостоятельной сортировки отходов.