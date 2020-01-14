Москва, 14 января, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предлагает расширить механизм требования от властей пересматривать или отменять «мешающие законы», то есть в какой-то степени она предлагает наделить граждан правом законодательной инициативы.

Duma.gov.ru Наталья Поклонская

«Если старые законы мешают — их нужно пересматривать или отменять. Предлагаю наделить россиян таким правом», — отметила Поклонская.

Сейчас граждане РФ имеют полное право подготовить обращение против закона, если он их не устраивает — в Госдуме рассматривают требования петиций, опубликованных на специальном портале и набравших минимум 100 тыс. подписей.

Поклонская же предлагает активным гражданам пройти регистрацию на портале Госуслуг РФ (что позволит избежать анонимности) или же оформить заявку, или отдать свой голос в МФЦ, если человек не может пользоваться интернетом.

«Когда петиция собирает 100 тыс. подписей — депутаты и сенаторы обязаны доработать или отменить закон, если он потерял актуальность. Либо же подготовить официальное объяснение, почему данный закон не нужно переделывать», — предлагает она.

«Таким образом, мы наладим диалог между властью и народом. Люди будут понимать, что их мнение является важным и что они могут влиять на жизнь в стране», — рассуждает парламентарий.

Она заверила, что постарается подготовить проект такого предложения, которое должно еще получить соответствующую поддержку от экспертных советов и правительства.