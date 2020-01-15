В регионы России пришёл грипп. В целом, по данным Роспотребнадзора, с 6 по 12 января в РФ регистрировался низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пока преимущественно циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Однако отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов. О ситуации в регионах РФ читайте в трансляция ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

10:08 14.01.2020 В Новосибирской области зарегистрированы 10 310 случаев заболевания ОРВИ. В регионе отмечается сезонный подъём заболеваемости негриппозной этиологии. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по итогам второй недели 2020 года не превышает эпидемический порог во всех возрастных группах. Читайте также: В Новосибирской области отмечается подъём заболеваемости ОРВИ

10:10 14.01.2020 По данным Роспотребнадзора Татарии, удельный вес заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике составляет до 90% от всех инфекций. В регионе ежегодно переболевает ОРВИ и гриппом до 15% населения. С 6 по 12 января 2020 года в Татарии зарегистрировано 12 928 случаев. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 17%. Против гриппа в сезон привилось 50,9% населения — 1 894 035 человек, в числе которых 544 561 ребёнок и 1 349 474 взрослых.

10:10 14.01.2020 В Кузбассе за медицинской помощью по поводу ОРВИ на неделе с 6 по 12 января 2020 года обратились 6,4 тыс. больных. Интенсивный показатель заболеваемости составил 24,23 на 10 тыс. населения (ниже эпидемического порога на 24,6%). С осложнённым течением ОРВИ и гриппа госпитализировано 205 больных, из них 186 детей. Читайте также: С осложнениями из-за ОРВИ и гриппа госпитализированы сотни кузбассовцев

10:11 14.01.2020 Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области на данный момент не превышает эпидемических порогов, сезонный подъём заболеваемости ожидается с третьей декады января, по прогнозам, он будет иметь умеренную интенсивность. Об этом: Эпидемия гриппа до Воронежской области пока не добралась

10:12 14.01.2020 Отдельно по Казани заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидемического порога на 33%, уже зарегистрировано 7830 случаев. Чаще всего болеют взрослые жители и школьники. Среди дошколят заболеваемость ниже эпидемического порога. Также порог по заболеваемости превышен на 24% в Елабужском районе Татарии.

10:13 14.01.2020 Пока в России в целом регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами. Во вторую неделю 2020 года преимущественно циркулировали респираторные вирусы не гриппозной этиологии — вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие. «При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. По данным ведомства, незначительное превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом зарегистрировано в Алтайском, Приморском краях, Астраханской области.

10:23 14.01.2020 По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, к 10 января за счёт средств федерального бюджета против гриппа привито более 17,9 млн детей и 46,3 млн взрослых. За счёт других источников финансирования привито более 9,6 млн человек, в том числе за счёт работодателей — более 5,5 млн человек. В целом в России привито более 73,95 млн человек. Это 50,5% от численности населения.

10:24 14.01.2020 Эдвард Мунк. Больной ребенок (фрагмент) 1886

10:34 14.01.2020 Неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохраняется в Хакасии. Об этом сообщили 14 января в республиканском управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в целом по республике с 6 по 12 января зарегистрирован 801 случай ОРВИ, что ниже эпидпорога на 72,7%. В городе Абакане за вторую неделю 2020 года зарегистрировано 370 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидемического порога на 66%. Читайте также: В Хакасии ОРВИ заболели сотни человек

10:43 14.01.2020 В Приморье отмечена активность трёх вирусов гриппа — H1N1, H3N2 и B. При этом специалисты уверены, что ситуация с их распространением остаётся под контролем, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Об этом: Три вируса гриппа активны в Приморье

10:50 14.01.2020 В Калуге за неделю с 6 по 12 января 2020 года было зарегистрировано 2152 случая ОРВИ и четыре случая гриппа у детей в возрасте от трёх до 14 лет. Темп роста заболеваемости составил 87,8%. Положительная динамика заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, однако превышения пороговых показателей в отдельных возрастных группах не зарегистрировано. В двух районах Калужской области отмечается более интенсивное течение эпидемического процесса и превышение пороговых показателей: Сухиничском (+121%) и Юхновском (+79%).

11:00 14.01.2020 С 31 декабря по 8 января на станцию скорой медицинской помощи города Томска поступило 11 559 звонков. Как сообщили в департаменте здравоохранения Томской области, более 400 обращений поступило по поводу ОРВИ.

11:10 14.01.2020 В Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога. Однако в период с 6 по 12 января 2020 года показатель заболеваемости вырос на четверть по сравнению с предшествующей неделей. Так, за анализируемый период на Дону зарегистрировано более 7,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 50,9%. При этом показатель заболеваемости в сравнении с первой неделей 2020 года выше на 24,7%. В Ростове-на-Дону было зарегистрировано более 3,2 тыс. пациентов с ОРВИ, что ниже как эпидпорога — на 36,9%, так и показателя заболеваемости первой недели — на 8,2%. Читайте также: В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

11:10 14.01.2020 С начала эпидемического сезона, по данным регионального управления Роспортебнадзора в Чечне, отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В 2019 году за счет средств федерального бюджета было привито от гриппа 698 238 человек (49% от численности населения). Из них 358 922 ребенка и 337 816 взрослых, в том числе беременных — 3259. Кроме того, за счет регионального бюджета была проведена вакцинация 1500 паломников.

11:12 14.01.2020 В Новгородской области продолжается циркуляция возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), преимущественно РС-вирусов и парагриппа. Также циркулируют риновирусы и аденовирусы, при этом циркуляции вирусов гриппа не установлено. Подробности в материале: Новгородский Роспотребнадзор пока не выявил гриппа в регионе

11:39 14.01.2020 В Ростовской области в период с 6 по 12 января 2020 года число госпитализированных с гриппом и ОРВИ выросло вдвое. «На второй неделе абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось в 2,3 раза в сравнении с первой неделей 2020 года», — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. Читайте также: В Ростовской области вдвое выросло число госпитализированных с ОРВИ

12:04 14.01.2020 В Ленинградской области эпидемии гриппа пока не зафиксировано, но уже отмечена тенденция к росту числа заболевших. Причем большинство из них составляют дети. Прививки от гриппа поставила половина жителей региона. Читайте также: Эпидемии гриппа в Ленобласти нет, но заболеваемость растёт

12:05 14.01.2020 Вирус гриппа H1N1. (сс)Dr. Terrence Tumpey

12:18 14.01.2020 Три случая заболевания гриппом «В» выявлено за минувшую неделю в Ростовской области. Об этом сообщают специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Для сравнения: по результатам исследований в период с 9 декабря по 15 декабря 2019 года вирус гриппа был определен в пяти случаях, с 16 декабря по 22 декабря 2019 года — в восьми случаях, с 23 по 29 декабря 2019 года — в двух случаях. Об этом: Грипп «В» добрался до Ростовской области

12:19 14.01.2020 В Псковской области за неделю с 6 по 12 января острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2348 человек, что ниже недельного эпидемического порога на 25,2%. При этом в Пскове заболеваемость ОРВИ выше: за неделю заболели 1219 человек, что ниже эпидпорога всего на 3,7%. Подробности в материале: Более ста человек попали в псковские больницы с ОРВИ

12:24 14.01.2020 В Пензенской области с 6 по 12 января 2020 года зарегистрировано 1092 случая ОРВИ. Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 54,4%. В Пензе заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 685 случаев, что ниже уровня эпидпорога на 58,5%. Таковы данные Роспотребнадзора по Пензенской области на 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области ниже эпидпорога

12:28 14.01.2020 В Псковской области прививки против гриппа получили более 300 тыс. человек. В числе привитых — почти 228 тыс. взрослых и почти 52 тыс. детей, ещё более 20 тыс. человек получили прививки за счёт средств работодателей. В управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили о рисках развития тяжёлых осложнений при ОРВИ и гриппе — особенно, у маленьких детей, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Об этом: В Псковской области против гриппа привили почти половину населения

12:29 14.01.2020 По данным Роспотребнадзора по Пензенской области, всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 14 случаев гриппа: из них 12 — А (H1N1), 2 случая гриппа В. С 6 по 12 января 2020 года в области зарегистрировано 1092 случая ОРВИ, около 63% из них— в Пензе.

12:34 14.01.2020 В Пензенской области вакционопрофилактикой против гриппа было охвачено 54,5% населения. По данным пензенского управления Роспотребнадзора на 09.01.2020, привиты 138,1 тыс. детей, что составило 100% от поставки вакцины и 554,6 тыс. взрослых (100% от поставки). За счет местных источников финансирования привиты 32 879 человек (96,7% от плана).

12:55 14.01.2020 В Марий Эл за прошедшую неделю (с 6 января по 12 января 2020 года) зарегистрировано 1500 случаев заболеваний ОРВИ. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, это ниже эпидемического порога на 46,7% и выше предыдущей недели на 7,9%, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Марий Эл число заболевших ОРВИ растёт

12:59 14.01.2020 Специалисты Роспотребнадзора по Марий Эл отмечают, что низкая заболеваемость ОРВИ была обусловлена максимальным разобщением коллективов детей. Между тем 64,3% заболевших — это дети до 14 лет. Кроме того, зарегистрирован 1 случай заболевания гриппом А (H1N1/09) у взрослого жителя г. Йошкар-Олы, не привитого против гриппа.

13:24 14.01.2020 В Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, с 30 декабря по 5 января в Омской области зарегистрировано 5495 случаев заболевания ОРВИ. Это на 34,1% ниже эпидпорога. С начала текущего эпидсезона (с сентября 2019 года) лабораторно подтверждено два случая гриппа (один случай гриппа A/H3N2 и один случай гриппа В). Подробнее: В Омскую область пришёл грипп

13:27 14.01.2020 Вирус гриппа. Иван Шилов © ИА REGNUM

13:29 14.01.2020 В Алтайском крае за неделю зарегистрировано более 12 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 72%.

13:30 14.01.2020 По данным еженедельного мониторинга в Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекцияминаходится ниже эпидемического порога на 51,8%. Тем не менее, во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости. Всего за прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 7349 случаев заболевания ОРВИ, из них 5686 среди детей.

13:31 14.01.2020 В Красноярском крае пока регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Однако вирусы гриппа в регионе уже обнаружены. Об этом: В Красноярский край пришёл грипп

13:32 14.01.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала грипп одной из десяти важнейших угроз здоровью человечества в 2019 году.

13:33 14.01.2020 Химики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) создали установку для экспресс-теста наличия и концентрации вируса гриппа А в биологических жидкостях. Об этом сообщает пресс-служба МГУ. Читайте также: Ученые разработали экспресс-тест для определения вируса гриппа

13:36 14.01.2020 Тревожную статистику обнародовали сотрудники Роспотребнадзора в Забайкалье. По их данным, в регионе стали выявлять вирусы гриппа. И хотя за вторую неделю 2020 г. заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения и по отдельным возрастным группам находится на неэпидемическом уровне, темп прироста заболеваемости ОРВИ отмечается по всем возрастным группам, за исключением детей до двух лет. Об этом: Забайкальцы стали чаще болеть гриппом

13:46 14.01.2020 В Омской области против гриппа привиты 958 945 человек. Это 49,3% от общей численности населения региона, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Читайте подробнее: Против гриппа привили почти половину населения Омской области

13:47 14.01.2020 В управлении Роспотребнадзора по Чувашии напоминают, что грипп — единственная острая респираторная вирусная инфекция, влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу организма, но и опасны для жизни. [[[quote-0]]]

13:49 14.01.2020 В Омской области за неделю с 6 по 12 января продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Преимущественно циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок составила 7,7%.

13:58 14.01.2020 C начала эпидсезона в Чувашии лабораторно обследовано 982 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 409, из них вирус гриппа А (H1N1/2009) выделен у двух пациентов, вирус гриппа А (H3N2) — у одного больного, вирус гриппа В — у 16 человек, вирусы парагриппа — у 39 заболевших, аденовирусы — у 282. Кроме того, у 26 больных определены несколько вирусов.

14:02 14.01.2020 В Чувашии с 3 по 9 января заболели 2456 человек, что выше уровня предыдущей недели в 1,5 раза и среднемноголетнего уровня — на 1,5%. В том числе в Чебоксарах заболели 1643 человека, что выше среднемноголетнего показателя на 1,2%. Читайте подробнее: Заболеваемость ОРВИ в Чувашии за неделю выросла в 1,5 раза

14:22 14.01.2020 В Удмуртии уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) был ниже эпидемического порога на 35,6%. Среди заболевших ОРВИ 78% — это дети. Вирусы гриппа не обнаружены, сообщает Роспотребнадзор по Удмуртии. Читайте также: Заболеваемость ОРВИ превышена в трёх муниципалитетах Удмуртии

14:25 14.01.2020 В Удмуртии эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зарегистрировано в Дебесском, Кезском районах республики и городе Глазове, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В столице Удмуртии — Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 3053 человека, в том числе 2479 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей столицы региона был ниже эпидпорога на 38,5%.

14:42 14.01.2020 Информационный бюллетень от Минздрава. rosminzdrav.ru

14:48 14.01.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опасается нового вируса, который идет в Россию со стороны Китая. «Опять из Китая идет очередная эпидемия. Нужно сокращать поездки туда», — сказал Жириновский журналистам.

15:09 14.01.2020 По данным Минздрава, лишь половина жителей Крыма решились сделать себе прививку от гриппа: 872 тысячи человек; 168 тысяч детей и 704 тысячи взрослых. Читайте также: Половина крымчан так и не сделали прививку от гриппа

15:35 14.01.2020 По последним данным Роспотребнадзора, в Крыму и Севастополе заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями носит неэпидемический характер. Так, в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 5337 человек, в Севастополе — 1417 человек. Читайте подробнее: Эпидемия гриппа пока не добралась до Крыма и Севастополя

15:45 14.01.2020 В России начали прививать от гриппа в 1996 году.

16:09 14.01.2020 В течение недели с 6 по 12 января в Башкирии заболели ОРВИ 11 872 человека, по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 3,4%. Только в Уфе заболеваемость выросла на 13%, заболели 4 212 человек. Читайте также: В Башкирии растёт заболеваемость ОРВИ

16:18 14.01.2020 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Саратовской области в настоящее время ниже эпидемического порога на 32,11%. Однако за неделю, завершившуюся 12 января, в регионе заболели 9 047 человек. Читайте также: В Саратовской области за неделю заболели ОРВИ более 9 тысяч человек

16:24 14.01.2020 В Астраханской области эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 53,4%. Чаще всего болеют дети в возрасте от семи до 14 лет. За неделю с 6 по 12 января был госпитализирован 501 человек. В больницах создают дополнительные койки для пациентов с неосложнённым течением гриппа и ОРВИ, медицинские учреждения работают в особом режиме. Читайте подробнее: Астраханскую область настигла эпидемия гриппа и ОРВИ

16:33 14.01.2020 В Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Однако уже регистрируются единичные случаи гриппа, подтвержденные лабораторно. Читайте подробнее: Петербург на треть «не дотягивает» до эпидемии гриппа

16:42 14.01.2020 В предэпидемический сезон от гриппа в Самарской области получили прививки 1,504 млн человек, что составляет 48,4% от общей численности населения. Заболеваемость в регионе в настоящее время находится ниже эпидемического порога. Читайте также: В Самарской области привиты от гриппа более 1,5 млн человек