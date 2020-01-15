Россия на пороге эпидемии гриппа – трансляция
В Новосибирской области зарегистрированы 10 310 случаев заболевания ОРВИ. В регионе отмечается сезонный подъём заболеваемости негриппозной этиологии. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по итогам второй недели 2020 года не превышает эпидемический порог во всех возрастных группах.
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По данным Роспотребнадзора Татарии, удельный вес заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике составляет до 90% от всех инфекций. В регионе ежегодно переболевает ОРВИ и гриппом до 15% населения.
С 6 по 12 января 2020 года в Татарии зарегистрировано 12 928 случаев. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 17%. Против гриппа в сезон привилось 50,9% населения — 1 894 035 человек, в числе которых 544 561 ребёнок и 1 349 474 взрослых.
В Кузбассе за медицинской помощью по поводу ОРВИ на неделе с 6 по 12 января 2020 года обратились 6,4 тыс. больных. Интенсивный показатель заболеваемости составил 24,23 на 10 тыс. населения (ниже эпидемического порога на 24,6%). С осложнённым течением ОРВИ и гриппа госпитализировано 205 больных, из них 186 детей.
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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области на данный момент не превышает эпидемических порогов, сезонный подъём заболеваемости ожидается с третьей декады января, по прогнозам, он будет иметь умеренную интенсивность.
Об этом: Эпидемия гриппа до Воронежской области пока не добралась
Отдельно по Казани заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидемического порога на 33%, уже зарегистрировано 7830 случаев. Чаще всего болеют взрослые жители и школьники. Среди дошколят заболеваемость ниже эпидемического порога.
Также порог по заболеваемости превышен на 24% в Елабужском районе Татарии.
Пока в России в целом регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами. Во вторую неделю 2020 года преимущественно циркулировали респираторные вирусы не гриппозной этиологии — вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.
«При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, незначительное превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом зарегистрировано в Алтайском, Приморском краях, Астраханской области.
По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, к 10 января за счёт средств федерального бюджета против гриппа привито более 17,9 млн детей и 46,3 млн взрослых. За счёт других источников финансирования привито более 9,6 млн человек, в том числе за счёт работодателей — более 5,5 млн человек. В целом в России привито более 73,95 млн человек. Это 50,5% от численности населения.
Неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохраняется в Хакасии. Об этом сообщили 14 января в республиканском управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в целом по республике с 6 по 12 января зарегистрирован 801 случай ОРВИ, что ниже эпидпорога на 72,7%.
В городе Абакане за вторую неделю 2020 года зарегистрировано 370 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидемического порога на 66%.
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В Приморье отмечена активность трёх вирусов гриппа — H1N1, H3N2 и B. При этом специалисты уверены, что ситуация с их распространением остаётся под контролем, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
Об этом: Три вируса гриппа активны в Приморье
В Калуге за неделю с 6 по 12 января 2020 года было зарегистрировано 2152 случая ОРВИ и четыре случая гриппа у детей в возрасте от трёх до 14 лет. Темп роста заболеваемости составил 87,8%. Положительная динамика заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, однако превышения пороговых показателей в отдельных возрастных группах не зарегистрировано. В двух районах Калужской области отмечается более интенсивное течение эпидемического процесса и превышение пороговых показателей: Сухиничском (+121%) и Юхновском (+79%).
С 31 декабря по 8 января на станцию скорой медицинской помощи города Томска поступило 11 559 звонков. Как сообщили в департаменте здравоохранения Томской области, более 400 обращений поступило по поводу ОРВИ.
В Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога. Однако в период с 6 по 12 января 2020 года показатель заболеваемости вырос на четверть по сравнению с предшествующей неделей. Так, за анализируемый период на Дону зарегистрировано более 7,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 50,9%. При этом показатель заболеваемости в сравнении с первой неделей 2020 года выше на 24,7%. В Ростове-на-Дону было зарегистрировано более 3,2 тыс. пациентов с ОРВИ, что ниже как эпидпорога — на 36,9%, так и показателя заболеваемости первой недели — на 8,2%.
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С начала эпидемического сезона, по данным регионального управления Роспортебнадзора в Чечне, отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В 2019 году за счет средств федерального бюджета было привито от гриппа 698 238 человек (49% от численности населения). Из них 358 922 ребенка и 337 816 взрослых, в том числе беременных — 3259. Кроме того, за счет регионального бюджета была проведена вакцинация 1500 паломников.
В Новгородской области продолжается циркуляция возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), преимущественно РС-вирусов и парагриппа. Также циркулируют риновирусы и аденовирусы, при этом циркуляции вирусов гриппа не установлено.
Подробности в материале: Новгородский Роспотребнадзор пока не выявил гриппа в регионе
В Ростовской области в период с 6 по 12 января 2020 года число госпитализированных с гриппом и ОРВИ выросло вдвое.
«На второй неделе абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось в 2,3 раза в сравнении с первой неделей 2020 года», — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Читайте также: В Ростовской области вдвое выросло число госпитализированных с ОРВИ
В Ленинградской области эпидемии гриппа пока не зафиксировано, но уже отмечена тенденция к росту числа заболевших. Причем большинство из них составляют дети. Прививки от гриппа поставила половина жителей региона.
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Три случая заболевания гриппом «В» выявлено за минувшую неделю в Ростовской области. Об этом сообщают специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
Для сравнения: по результатам исследований в период с 9 декабря по 15 декабря 2019 года вирус гриппа был определен в пяти случаях, с 16 декабря по 22 декабря 2019 года — в восьми случаях, с 23 по 29 декабря 2019 года — в двух случаях.
В Псковской области за неделю с 6 по 12 января острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2348 человек, что ниже недельного эпидемического порога на 25,2%. При этом в Пскове заболеваемость ОРВИ выше: за неделю заболели 1219 человек, что ниже эпидпорога всего на 3,7%.
Подробности в материале: Более ста человек попали в псковские больницы с ОРВИ
В Пензенской области с 6 по 12 января 2020 года зарегистрировано 1092 случая ОРВИ. Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 54,4%. В Пензе заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 685 случаев, что ниже уровня эпидпорога на 58,5%. Таковы данные Роспотребнадзора по Пензенской области на 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области ниже эпидпорога
В Псковской области прививки против гриппа получили более 300 тыс. человек. В числе привитых — почти 228 тыс. взрослых и почти 52 тыс. детей, ещё более 20 тыс. человек получили прививки за счёт средств работодателей.
В управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили о рисках развития тяжёлых осложнений при ОРВИ и гриппе — особенно, у маленьких детей, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.
Об этом: В Псковской области против гриппа привили почти половину населения
По данным Роспотребнадзора по Пензенской области, всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 14 случаев гриппа: из них 12 — А (H1N1), 2 случая гриппа В. С 6 по 12 января 2020 года в области зарегистрировано 1092 случая ОРВИ, около 63% из них— в Пензе.
В Пензенской области вакционопрофилактикой против гриппа было охвачено 54,5% населения. По данным пензенского управления Роспотребнадзора на 09.01.2020, привиты 138,1 тыс. детей, что составило 100% от поставки вакцины и 554,6 тыс. взрослых (100% от поставки). За счет местных источников финансирования привиты 32 879 человек (96,7% от плана).
В Марий Эл за прошедшую неделю (с 6 января по 12 января 2020 года) зарегистрировано 1500 случаев заболеваний ОРВИ. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, это ниже эпидемического порога на 46,7% и выше предыдущей недели на 7,9%, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Марий Эл число заболевших ОРВИ растёт
Специалисты Роспотребнадзора по Марий Эл отмечают, что низкая заболеваемость ОРВИ была обусловлена максимальным разобщением коллективов детей. Между тем 64,3% заболевших — это дети до 14 лет.
Кроме того, зарегистрирован 1 случай заболевания гриппом А (H1N1/09) у взрослого жителя г. Йошкар-Олы, не привитого против гриппа.
В Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, с 30 декабря по 5 января в Омской области зарегистрировано 5495 случаев заболевания ОРВИ. Это на 34,1% ниже эпидпорога.
С начала текущего эпидсезона (с сентября 2019 года) лабораторно подтверждено два случая гриппа (один случай гриппа A/H3N2 и один случай гриппа В).
Подробнее: В Омскую область пришёл грипп
В Алтайском крае за неделю зарегистрировано более 12 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 72%.
По данным еженедельного мониторинга в Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекцияминаходится ниже эпидемического порога на 51,8%. Тем не менее, во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости.
Всего за прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 7349 случаев заболевания ОРВИ, из них 5686 среди детей.
В Красноярском крае пока регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Однако вирусы гриппа в регионе уже обнаружены.
Об этом: В Красноярский край пришёл грипп
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала грипп одной из десяти важнейших угроз здоровью человечества в 2019 году.
Химики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) создали установку для экспресс-теста наличия и концентрации вируса гриппа А в биологических жидкостях. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.
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Тревожную статистику обнародовали сотрудники Роспотребнадзора в Забайкалье. По их данным, в регионе стали выявлять вирусы гриппа. И хотя за вторую неделю 2020 г. заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения и по отдельным возрастным группам находится на неэпидемическом уровне, темп прироста заболеваемости ОРВИ отмечается по всем возрастным группам, за исключением детей до двух лет.
В Омской области против гриппа привиты 958 945 человек. Это 49,3% от общей численности населения региона, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: Против гриппа привили почти половину населения Омской области
В управлении Роспотребнадзора по Чувашии напоминают, что грипп — единственная острая респираторная вирусная инфекция, влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу организма, но и опасны для жизни.
В Омской области за неделю с 6 по 12 января продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Преимущественно циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок составила 7,7%.
C начала эпидсезона в Чувашии лабораторно обследовано 982 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 409, из них вирус гриппа А (H1N1/2009) выделен у двух пациентов, вирус гриппа А (H3N2) — у одного больного, вирус гриппа В — у 16 человек, вирусы парагриппа — у 39 заболевших, аденовирусы — у 282. Кроме того, у 26 больных определены несколько вирусов.
В Чувашии с 3 по 9 января заболели 2456 человек, что выше уровня предыдущей недели в 1,5 раза и среднемноголетнего уровня — на 1,5%. В том числе в Чебоксарах заболели 1643 человека, что выше среднемноголетнего показателя на 1,2%.
Читайте подробнее: Заболеваемость ОРВИ в Чувашии за неделю выросла в 1,5 раза
В Удмуртии уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) был ниже эпидемического порога на 35,6%. Среди заболевших ОРВИ 78% — это дети. Вирусы гриппа не обнаружены, сообщает Роспотребнадзор по Удмуртии.
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В Удмуртии эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зарегистрировано в Дебесском, Кезском районах республики и городе Глазове, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В столице Удмуртии — Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 3053 человека, в том числе 2479 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей столицы региона был ниже эпидпорога на 38,5%.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опасается нового вируса, который идет в Россию со стороны Китая.
«Опять из Китая идет очередная эпидемия. Нужно сокращать поездки туда», — сказал Жириновский журналистам.
По данным Минздрава, лишь половина жителей Крыма решились сделать себе прививку от гриппа: 872 тысячи человек; 168 тысяч детей и 704 тысячи взрослых.
Читайте также: Половина крымчан так и не сделали прививку от гриппа
По последним данным Роспотребнадзора, в Крыму и Севастополе заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями носит неэпидемический характер. Так, в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 5337 человек, в Севастополе — 1417 человек.
Читайте подробнее: Эпидемия гриппа пока не добралась до Крыма и Севастополя
В России начали прививать от гриппа в 1996 году.
В течение недели с 6 по 12 января в Башкирии заболели ОРВИ 11 872 человека, по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 3,4%.
Только в Уфе заболеваемость выросла на 13%, заболели 4 212 человек.
Читайте также: В Башкирии растёт заболеваемость ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Саратовской области в настоящее время ниже эпидемического порога на 32,11%. Однако за неделю, завершившуюся 12 января, в регионе заболели 9 047 человек.
Читайте также: В Саратовской области за неделю заболели ОРВИ более 9 тысяч человек
В Астраханской области эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 53,4%. Чаще всего болеют дети в возрасте от семи до 14 лет. За неделю с 6 по 12 января был госпитализирован 501 человек. В больницах создают дополнительные койки для пациентов с неосложнённым течением гриппа и ОРВИ, медицинские учреждения работают в особом режиме.
Читайте подробнее: Астраханскую область настигла эпидемия гриппа и ОРВИ
В Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Однако уже регистрируются единичные случаи гриппа, подтвержденные лабораторно.
Читайте подробнее: Петербург на треть «не дотягивает» до эпидемии гриппа
В предэпидемический сезон от гриппа в Самарской области получили прививки 1,504 млн человек, что составляет 48,4% от общей численности населения. Заболеваемость в регионе в настоящее время находится ниже эпидемического порога.
Читайте также: В Самарской области привиты от гриппа более 1,5 млн человек
В Москве с 6 по 12 января зарегистрирован низкий уровень заболеваемости относительно недельных эпидемических порогов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по столице.
Подробности в материале: В Москве регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
По итогам недели с 6 по 12 января заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кирове снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 26,2%. С начала эпидсезона в области зарегистрированы два случая гриппа.
Читайте также: В Кировской области заболеваемость ОРВИ снижается
В Роспотребнадзоре отмечают, что ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.
В Казани за неделю с 6 по 12 января зарегистрировано 7830 случаев ОРВИ, заболеваемость превысила эпидемический порог на 33%. Также превышение эпидпорога заболеваемости на 24% отмечено в Елабужском районе.
При этом в рамках прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 1,8 млн жителей республики.
Читайте также: Заболеваемость гриппом в Казани на 33% превысила эпидпорог
В настоящее время вирусы собственно гриппа составляют менее 20% от общего количества лабораторно выделенных вирусов, приведших к заболеваниям людей различными ОРВИ в регионах России. Об этом сообщает петербургский НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.
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В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога, санитарно-эпидемиологическая ситуация — «благополучная», заявляют в региональном управлении Роспотребнадзора.
Об этом: В Ульяновске за неделю ОРВИ заболели несколько тысяч человек
В Курганской области заболеваемость ОРВИ ниже пороговых значений на 42,7%. На 13 января 2020 года зарегистрировано 2 052 случая простудных заболеваний.
Наблюдается преимущественно циркуляция респираторных вирусов не гриппозной этиологии, отмечают курганские эпидемиологи.
В регионе против гриппа привито 48,5% населения.
Подробности в материале: В Курганской области почти в два раза сократилось число заболевших ОРВИ
Больницы и поликлиники Татарии полностью готовы к резкому увеличению заболевших гриппом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.
«Для госпитализации больных имеется 865 инфекционных круглосуточных коек в инфекционных стационарах Казани и Набережных Челнов, а также в инфекционных отделениях больниц по всей республике Татарстан. При превышении эпидпорога в республике и потребности в койках в республике предусмотрено развертывание более 1000 коек. В зависимости от эпидситуации предусмотрен перевод амбулаторных медицинских учреждений на 12-часовой рабочий режим с работой в выходные дни», — рассказал спикер.
По словам Фатихова, усилена работа лабораторных служб, а в медучреждениях создан запас противогриппозных лекарственных препаратов.
В Казани отмечается превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ. Однако говорить об эпидемии ещё рано, для этого порог должен быть превышен в течение минимум двух недель, заявила на брифинге 14 января руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — главный санитарный врач республики Марина Патяшина.
«За последнюю неделю в Татарстане было зарегистрировано 12 928 случаев заболеваемости ОРВИ. По Казани мы имеем превышение эпидпорога на 33% за счёт школьников и взрослого населения. Также эпидпорог превышен на 24% в Елабужском районе», — отметила она.
По словам Пятшиной, обычно за весь эпидемический сезон ОРВИ болеет каждый пятый житель республики.
В Югре заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 37,6%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом на 14 января составляет 36 случав ОРВИ на 10 тысяч населения. По сравнению с первой неделей 2020 года она возросла на 7%.
Читайте также: В Югре отмечен рост заболеваемости ОРВИ
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.
Подробности в материале: В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ
В Челябинской области директорам школ рекомендуется отстранять от занятий тех детей, у которых есть признаки гриппа. С такой рекомендацией выступил областной Роспотребнадзор.
В частности, речь идёт о недопущении заноса инфекции в детские коллективы. Среди прочего предлагается организовать и «утренние фильтры».
Об этом: Директоров школ Челябинска просят не пускать на учёбу детей с ОРВИ
Во Владимирской области с 6 по 12 января было выявлено три случая гриппа группы В: два случая — в областном центре, один — в городе Гусь-Хрустальном.
По данным еженедельного мониторинга, в регионе недельные эпидемические пороги по ОРВИ и гриппу в группе детей до двух лет превышены на 9,8%, среди детей от трех до шести лет — на 2,1%, среди детей от семи до 14 лет — на 13,5%. Показатель заболеваемости по области составил 34,9 на 10 тысяч населения — это на 1,3% больше, чем было неделей ранее.
Об этом: Во Владимирскую область пришёл грипп
В аэропортах Казани круглосуточно дежурят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по Татарии в связи с регистрацией 59 случаев пневмонии в Китае, которые вызваны новым вирусом. В отношении каждого прибывшего в республику проводится дистанционный замер температуры тела.
Читайте также: В аэропорту Казани усилен контроль в зоне прибытия из-за пневмонии в Китае
В Татарии на случай превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ готовы для развёртывания 1 тыс. коек в медучреждениях республики. В случае значительного ухудшения эпидситуации амбулаторные медицинские учреждения могут быть переведены на 12-часовой режим работы в выходные дни.
Читайте также: На случай эпидемии гриппа в больницах Татарии приготовили 1000 коек
Роспотребнадзор вновь и вновь напоминает: единственный надежный способ защиты от гриппа — вакцинация.
В течение недели, с 6 по 12 января, на территории Нижегородской области заболеваемость гриппом и ОРВИ находилась ниже значений эпидемического порога. При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа.
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Отличительным признаком гриппа является температура 38,5−39,0 °С с первых часов болезни. Если у вас не так, скорее всего, это инфекция, вызванная другим вирусом, напоминает Роспотребнадзор. В ведомстве подчёркивают: гриппа без высокой температуры не бывает!
Не бывает при гриппе и «классического» насморка. В первые дни болезни часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отёком зараженных тканей, но насморка не бывает. Только на 3−4 день может появиться классический насморк, причина которого не вирус, а бактерии, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.
Можно ли заболеть гриппом, получив зарплату бумажными купюрами или сняв деньги в банкомате? Роспотребнадзор не считает это мифом: учёные выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции — вирус гриппа сохраняется на них до двух недель.
«Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине», — отметили в Роспотребнадзоре.
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелётные птицы, пишут 15 января «Известия». Пока этот вирус зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии.
На 15% вырос за неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области — за период с 6 по 12 января в регионе зарегистрировано почти три тысячи случаев заболевания. Вместе с тем пока уровень заболеваемости значительно — на 38% — ниже эпидемического порога.
Об этом: В Тульской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор отмечает: таблетки от температуры действительно помогают гриппу распространяться по организму, ведь нормальная или слегка повышенная температура тела — это рай для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 39 С, детям — 38,5°С. А при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в состав аспирина и некоторых других препаратов, может развиться тяжелое состояние — синдром Рея.
2,2 тыс. жителей Краснодарского края заболели ОРВИ за неделю с 6 по 12 января, сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону.
Читайте подробнее: Заболеваемость ОРВИ на Кубани снижается — эпидемии нет
«Ироничное высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней» содержит долю правды. Но только не в том случае, если лечение начато вовремя. Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений», — говорится в сообщении Роспотребнадзора «Мифы и факты о гриппе».
В столице Среднего Урала несколько горожан заболели свиным гриппом.
Как заявил главный внештатный эпидемиолог городского управления здравоохранения Александр Харитонов, случаи заболеваемости известным вирусом H1N1 (свиной грипп) были зарегистрированы в Екатеринбурге буквально в последние дни.
Подробности в материале: В Екатеринбурге зарегистрировали свиной грипп
Симптомы свиного гриппа