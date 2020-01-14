Иркутск, 14 января, 2020, 07:01 — ИА Регнум. Бывшее общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) стало аварийным, но там всё ещё живут люди. Об этом свидетельствуют впечатляющие фотографии, размещённые в группе «Типичный Иркутск» (ВК).

Цитата из группы «Типичный Иркутск» Замороженный дом в Иркутске

Автор сообщения утверждает, что в этом заледенелом здании с множеством выбитых оконных стёкол до сих пор живут семьи с детьми, а такой морозный вид многоквартирный дом приобрёл из-за прорвавшейся трубы в подвале:

Цитата из группы “Типичный Иркутск” Бывшее общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища

«На окнах люди написали «SOS», «Здесь и невозможно жить». Но как-то выживают. Свет горит по вечерам».

Узнав об этом, СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Цитата из группы “Типичный Иркутск” Бывшее общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища: «Здесь и невозможно жить»

Напомним, ИВВАИУ закрыли в 2009 году. В 2015 году объекты училища были переданы в собственность Иркутской области, земля осталась в юрисдикции Минобороны, но общежитие не принадлежит ни министерству, ни области, ни городу. Здание находится в аварийном состоянии, регулярно происходят отключения водоснабжения и электроэнергии.