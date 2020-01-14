В Иркутске нашли замороженный дом с жильцами
Иркутск, 14 января, 2020, 07:01 — ИА Регнум. Бывшее общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) стало аварийным, но там всё ещё живут люди. Об этом свидетельствуют впечатляющие фотографии, размещённые в группе «Типичный Иркутск» (ВК).
Автор сообщения утверждает, что в этом заледенелом здании с множеством выбитых оконных стёкол до сих пор живут семьи с детьми, а такой морозный вид многоквартирный дом приобрёл из-за прорвавшейся трубы в подвале:
Узнав об этом, СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Напомним, ИВВАИУ закрыли в 2009 году. В 2015 году объекты училища были переданы в собственность Иркутской области, земля осталась в юрисдикции Минобороны, но общежитие не принадлежит ни министерству, ни области, ни городу. Здание находится в аварийном состоянии, регулярно происходят отключения водоснабжения и электроэнергии.