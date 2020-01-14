Кемерово, 14 января, 2020, 06:48 — ИА Регнум. На территории Сибири, в Томской и Кемеровской областях, появился жук-вредитель — союзный (многоходый) короед, сообщает «Наука в Сибири».

ИМКЭС СО РАН Союзный короед

ИМКЭС СО РАН Союзный короед

Как отмечают учёные, изначально его ареалом были горные районы Европы, Альпы и Карпаты. Но под воздействием глобальных изменений климата короед продвинулся на север, в Скандинавские страны, затем мигрировал в Россию, заселив западные и северо-западные регионы страны — от Брянской области до Кольского полуострова, а теперь и сибирские леса.

Союзный короед мог быть завезён через Транссибирскую магистраль — в некачественно обработанных упаковочных материалах или древесине, древесных опилках или щепе. Насекомое ведёт скрытный образ жизни, поэтому был не замечен службами фитосанитарного контроля и защиты леса.

«Скрытая угроза становится явной лишь тогда, когда лесу уже нанесён непоправимый урон, — пояснила руководитель группы лесного мониторинга Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) кандидат биологических наук Светлана Кривец. — Самец союзного короеда делает под корой брачную камеру, куда проникают три-пять самок, они выгрызают ходы, где и откладывают яйца. Появившиеся личинки питаются живыми проводящими тканями растения-хозяина».

ИМКЭС СО РАН Поражённые леса

В настоящее время на территории Западной Сибири поражено около 800 гектаров припоселковых кедровников.

По словам учёных, наиболее действенный способ борьбы с вредителем — санитарные рубки свежезаселённых и пораженных деревьев. Но, уточняют они, согласно недавно принятым поправкам в российское лесное законодательство, производить такие мероприятия, приравненные к заготовке древесины, в орехово-промысловых зонах нельзя. Возможный выход — изменение юридического статуса поражённых территорий. Пока же в качестве альтернативы специалисты предлагают применять феромонные ловушки и оздоровление деревьев с помощью инъекций химическими препаратами.