Пекин, 14 января, 2020, 02:00 — ИА Регнум. Полиция Китая вернула в страну первого подозреваемого в экономических преступлениях из Австралии спустя годы тесного взаимодействия между правоохранительными органами двух стран, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Дмитрий Ленков. Беглец

Как сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, подозреваемый по фамилии Лю обвиняется в нанесении экономического ущерба в размере 3,6 млн юаней (около $519 758) компании после того, как он не исполнил обязательства по контракту, подписанному в 2001 году на перевод оплаты, сообщили в министерстве. Вместо этого Ли обналичил деньги в Сиднейском отделении Банка Китая и сбежал в Австралию.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года власти Китая вернули в страну сбежавшего за рубеж коррупционера Си Фэя. Таким образом власти Китая планомерно выстраивают такую систему взаимоотношений с другими странами, которая максимально бы сделала не комфортными попытки сбежать за рубеж с награбленными в стране средствами.

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