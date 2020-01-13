Вашингтон, 14 января, 2020, 01:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты надеются на возвращение взаимного уважения в отношениях с Ираном, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в Стэнфордском университете.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Если мы все сделаем правильный выбор и вернёмся к взаимному уважению, это принесёт пользу миру», — заявил он.

По словам Помпео, эта мера позволит вернуть стабильность на Ближнем Востоке, а также поспособствует обеспечению безопасности Соединенных Штатов. При этом госсекретарь США добавил, что не может предсказать реакцию Тегерана на продолжение политики «максимального давления».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не откажутся от санкций против Ирана, пока Тегеран не «прекратит террористическую деятельность». Также он потребовал от иранских властей создания заслуживающего доверия режима проверок ядерной программы.