Москва, 14 января, 2020, 01:32 — ИА Регнум. Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Продажа студентами-рабфаковцами лотерейных билетов в помощь инвалидам. Петроград, 1921

Как отметили в «Столото», розыгрыш проводился по правилам, прописанным в законодательстве РФ. Представители компании также опровергли информацию о связи с победительницей тиража Надеждой Бартош до розыгрыша.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Подмосковья Надежда Бартош стала победительницей розыгрыша «Русского лото», который состоялся 1 января 2020 года. Женщина выиграла один миллиард рублей.

Ранее адвокат Александр Сергеев потребовал провести проверку сообщений о том, что розыгрыш билетов якобы проходил не в прямом эфире, а победительница лотереи была знакома с организаторами.

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