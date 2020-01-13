Москва, 14 января, 2020, 01:29 — ИА Регнум. Инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Вострецова ввести налоги для домохозяек первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал личной позицией своего коллеги, не имеющей отношения к фракции.

Duma.gov.ru

Данная инициатива не вносилась на рассмотрение фракции, сообщает РИА Новости. Парламентарий отметил, что введение налогов и других платежей — это очень серьезная и болезненная тема, к которой в «Единой России» относятся осторожно.

Зампредседателя фракции добавил, что такие решения нельзя принимать быстро. Исаев считает, что идея ввести налоги для домохозяек не воплотится и останется «на уровне размышлений».

Напомним, СМИ распространили информацию о том, что депутат Сергей Вострецов предложил ввести налоги для домохозяек как для самозанятых граждан.