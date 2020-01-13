Киев, 13 января, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Виктория Подгорная заявила о том, что выход сериала «Одесский пароход» вкупе с другими российскими фильмами про Одессу свидетельствует о том, что Россия готовится к «политической атаке» на город.

Цитата из т/с «Одесский пароход». Реж. Сергей Урсуляк. 2019. Россия

С таким заявлением она выступила сегодня, 13 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Российский агитпроп работает… это очень похоже, что намек на следующие политические шаги Кремля», — заявила Подгорная.

Она отметила два фильма — «Зеленый фургон» (продолжение советского) и «Одесский пароход», подчеркнув, что еще год назад была выпущена «Одесса» Тодоровского.

«Россия… раскачивает тему «наша жемчужина у моря»… ностальгию о «потерянном», — подчеркнула Подгорная.

ИА REGNUM напоминает, что российский сериал «Одесский пароход», созданный по рассказам Жванецкого, получил очень низкие оценки от зрителей.