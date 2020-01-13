Санкт-Петербург, 13 января, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Петербург второй раз за календарную зиму готов взять температурный рекорд, только не со знаком «минус».

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ночь в Петербурге

Теплый сектор глубокого североатлантического шторма, который все это время смещался с Норвежского моря на Кольский полуостров, принес в город на Неве мартовскую погоду и плюсовую температуру, близкую к рекордам 45-летней давности. Об этом сообщает в понедельник, 13 января, сервис «Гисметео».

По данным метеорологического ресурса, активный перенос воздуха из Атлантики определяет аномально теплую погоду, и сезонная норма температуры превышена на 7 градусов. В Древней Руси такую погоду называли «земляничной».

Так, в воскресенье, 12 января, на метеостанции в Петербурге была зафиксирована почти рекордная, самая высокая температура за этот год — плюс 4,7.

«До повторения абсолютного максимума дня не хватило 0,4 градуса», — говорится в сообщении.

В течение наступившей недели синоптики обещают экстремально теплую погоду, со среднесуточной температурой на 10—14 градусов выше климатической нормы.

«Осадки прогнозируются в виде дождя. 15—16 числа температура достигнет +6… +7. Будут обновлены рекорды тепла, установленные в 1975 году, — +5,5 и +5,4 соответственно», — отмечают в «Гисметео».