Москва, 13 января, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Высокая цена на нефть в совокупности с умеренным объёмом закупок иностранной валюты Центробанком РФ привели к укреплению российского рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

По его словам, причины укрепления рубля являются очевидными. В данном случае на усиление курса российской валюты влияют цены на энергоносители.

«Многое зависит от действия наших монетарных властей. Если власти не хотят укрепления рубля они в большом количестве покупают валюту, если не мешает — закупают в меньшем объеме. Повышение цен на нефть и умеренные закупки валюты создают условия для укрепления рубля», — отмети экономист.

При этом, по мнению Хестанова, рост со временем прекратится. В слишком высоком укреплении рубля не заинтересован ни Центробанк, ни федеральный бюджет. И такие весомые интересанты вряд ли позволят укрепляться рублю слишком сильно. В какой-то момент Центробанк может вмешаться и усилить покупки валюты. Оценивая курс рубля в перспективе, отметил, что с большой долей вероятности к концу 2020 года один доллар будет стоить 69−71 рубля.

«Как иначе поддержать экономику? Если нацпроекты запустят так, как планируют, то 69−71 рубль за доллар смотрится довольно хорошо», — сказал Хестанов.