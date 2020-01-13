Обнинск, Калужская область, 13 января, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области днём 11 января при проведении работ на производственном предприятии с крепления сорвался лист металла, который насмерть придавил двух мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия.

По предварительным данным, погибшими являются 36-летний житель Краснодарского края и 70-летний житель Омска, работники организации-подрядчика из Московской области.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы, запрошены документы, опрошены свидетели и руководители организаций. К расследованию происшествия подключены сотрудники трудовой инспекции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.