Ярославль, 13 января, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Счетная палата России нашла недостоверные данные в отчете Ярославской области о реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает РБК. По данным агентства, регион в отчете за 2018 год указал на отсутствие мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. При этом, по данным ГИБДД, таких мест было 40, в некоторых из них количество ДТП увеличилось в пять раз.

Yarregion.ru Дорога в Ярославле

В правительстве Ярославской области не смогли оперативно прокомментировать информацию РБК. Между тем, как полагают представители общественности, проблема есть.

«Это давний спор, на что должны расходоваться деньги нацпроекта, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Чиновникам нужен километраж асфальта для отчетности, ГИБДД хочет, чтобы средства расходовались на безопасность, — светофоры, знаки, разметку, чтобы снижать аварийность и тоже отчитываться об этом. На безопасность должно тратиться 10% от бюджета нацпроекта, по факту этого не происходит. Дороги ремонтируются, и чиновники считают, что они стали безопаснее. По факту люди начинают там гонять, и число аварий растет. ГИБДД не раз обращало на это внимание и, видимо, было услышано в Москве. Но не факт, что ярославцам будет хорошо от того, что больше денег потратят на светофоры, а не на асфальт, так как дороги очень плохие».

Общественник полагает, что Счетная палата увидела совсем не главную проблему при реализации нацпроекта в регионе.

«Главная проблема — это отсутствие конкуренции среди подрядчиков. На мой взгляд, имеет место картельный сговор: все крупные объекты нацпроекта распределяются между узким кругом фирм, а другие компании не допускаются по надуманным предлогам. Это ведет к снижению качества работ, так как что можно требовать от подрядчика, с которым «договорились», — поделился своим мнением Темур Абдуллаев.

Интересно, что в официальном отчете, опубликованном на сайте Счетной палаты, Ярославская область не фигурирует. РБК ссылается на документ, который имеется в редакции.