Киев, 13 января, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Очевидно, что просто извинений Ирана за сбитый украинский самолет недостаточно и должна быть другая международная реакция, заявила сегодня, 13 января, на согласительном совете Верховной рады депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

В частности, заявила Геращенко, украинская власть обязана требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой, а также «не бояться» озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов.

«Должно быть привлечение всех к ответственности и признание безусловной вины Ирана. А также создание специальной международной группы, которая должна работать над объективным расследованием, и специальной группы в Украине по подготовке этого иска», — отметила сопредседатель фракции «ЕС» — политической силы, лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Отдельно Геращенко подчеркнула, что принципиальным является и тот факт, что до сих пор Россия не дает «никаких позиций» по сбитому самолету авиакомпании МАУ.

ИА REGNUM напоминает, что главное следственное управление Службы безопасности по поручению Офиса генерального прокурора Украины начало досудебное расследование в связи с крушением самолета по трем статьям Уголовного кодекса.

Ранее и другие депутаты Рады требовали расследовать возможную роль России в этой катастрофе.

17 января Верховная рада должна заслушать министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ходе общения будут подниматься и эти вопросы.