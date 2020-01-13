Ярославль, 13 января, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2019 году выросло количество зарегистрированных преступлений, а их раскрываемость снизилась. Об этом сообщает сайт регионального органа федеральной службы государственной статистики со ссылкой на данные УМВД.

УМВД России по Ярославской области

Всего в 2019 году было зарегистрировано 17 709 преступлений, что на 6% больше, чем в 2018 году. Раскрываемость преступлений составила 44,8%, тогда как годом ранее она была 46,4%.

Значительно выросло число мошенничеств (2221 случай) — на 33,4%. Число убийств увеличилось на 14,3% (72 случая). На 16,6% увеличилось количество угонов автотранспорта без цели хищения (190). А вот хулиганств зарегистрировано лишь 12 — этот вид преступлений показал наибольшее снижение (36,8%).

«Число преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропнымивеществами и их аналогами, сильнодействующими веществами, увеличилосьпо сравнению с 2018 году на 30 процентов и составило 1139 преступлений, из них 1024 преступления (89,9%) — тяжкие и особо тяжкие», — говорится в сообщении Ярославльстата.

В 2019 году выросло количество преступлений, совершенных безработными и женщинами, а несовершеннолетними — уменьшилось.