Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 14 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 14 января: в 1944 году Красная армия приступила кКрасносельско-Ропшинской операции. Под командованием генерал-лейтенанта Ивана Федюнинского и генерал-полковника Ивана Масленникова была снята блокада Ленинграда.

На территории Чехословакии советские войска заняли город и железнодорожный узел Лученец и станцию Плешивец, а также более 40 других населённых пунктов.