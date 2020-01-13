Калуга, 13 января, 2020, 18:17 — ИА Регнум. В Калуге за неделю с 6 по 12 января было зарегистрировано 2152 случая ОРВИ и четыре случая гриппа у детей в возрасте от трёх до 14 лет. Темп роста заболеваемости составил 87,8%. Положительная динамика заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, однако превышения пороговых показателей в отдельных возрастных группах не зарегистрировано. Об этом 13 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

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В двух районах области отмечается более интенсивное течение эпидемического процесса и превышение пороговых показателей: Сухиничском (+121%) и Юхновском (+79%).

Частота госпитализации больных с ОРВИ в медицинские организации региона относительно предыдущей недели снизилась. С диагнозом ОРВИ в районах области было госпитализировано 57 больных, на предыдущей неделе — 85 человек (снижение — 32,9%). Информации о закрытии образовательных организаций области не поступало.