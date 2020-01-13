Анкара, 13 января, 2020, 12:32 — ИА Регнум. В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Украинский спортсмен получил удар от оппонента, после чего завязалась драка, в которой участвовали члены команд борцов. В частности, один из представителей Украины ударил грузинского спортсмена в лицо.

В результате оба спортсмена были дисквалифицированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Назрани на турнире по боевому самбо произошла потасовка между спортсменами, в которой приняли участие болельщики.

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