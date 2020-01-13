Таруса, Калужская область, 13 января, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Тарусы за ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото Главного управления МЧС России по Калужской области Место смертельного ДТП

По информации правоохранителей, днём 9 января на улице Горького в Тарусе 42-летний водитель Renault сбил 75-летнего пешехода, который шёл в попутном направлении по правой обочине. Пенсионер погиб на месте дорожного происшествия.

Установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения и вел автомобиль с превышением установленной скорости. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого. Если вина водителя будет доказана судом, то ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.