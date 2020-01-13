Калуга, 13 января, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Свыше 500 несанкционированных свалок было выявлено в 2019 году на территории Калужской области, за что к административной ответственности привлекли 53 представителей муниципальных образований. Об этом 13 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов госвласти Калужской области и территориальных федеральных органов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM. Свалка мусора

По словам заместителя губернатора области Геннадия Новосельцева, принято решение закупить для муниципалитетов квадрокоптеры, которые будут оборудованы фото‑ и видеокамерами. С их помощью круглосуточно на больших площадях планируется оперативно выявлять мусорные свалки.

Напомним, на территории Калужской области ежегодно образуется более 500 тысяч тонн отходов. В муниципальных образованиях стихийные мусорные свалки возникают в оврагах, часто вблизи водоемов. Они загрязняют воздух, почву и воду.