Ульяновск, 13 января, 2020, 10:17 — ИА Регнум. В Ульяновске в рамках национального проекта «Здравоохранение» построят новую поликлинику. Её возведут на территории больничного комплекса на Нижней Террасе, в настоящее время найдено два типовых проекта по строительству объекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Ульяновской области построят новую поликлинику

Накануне глава региона Сергей Морозов посетил филиал Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) по улице Почтовая, 14. По итогам визита он сообщил, что на территории больничного комплекса на Нижней Террасе будет построена новая поликлиника. Это связано с тем, что взрослая поликлиника ЦГКБ размещается в приспособленном здании бывшего профилактория на проезде Заводской, при этом здесь нет возможности создать условия для комфортного пребывания сотрудников и посетителей.

Губернатор напомнил, что ранее не раз поднимался вопрос о необходимости строительства новой поликлиники на Нижней Террасе. В настоящее время разработаны первые типовые проекты, обсуждается «составляющая будущего лечебного учреждения».

«Окончательно решить, какая поликлиника нужна, должны в ближайшее время сами врачи и пациенты, общественность. После этого мы выйдем на проектные работы», — подчеркнул Сергей Морозов.

По данным минздрава Ульяновской области, проведены изыскательские работы, изготовлено медико-техническое задание и «найдено два типовых проекта по строительству объекта, рассчитанного на 175 посещений и на 250 посещений в смену». В 2020 году на разработку проектно-сметной документации предусмотрено 7 млн рублей.

Ulgov.ru Медицинское учреждение планируется разместить на территории больничного комплекса на Нижней Террасе регионального центра

«Новая поликлиника будет построена на территории этого же больничного комплекса, после сноса аварийных зданий, которые не подлежат эксплуатации. Начать работы по возведению объекта планируется в 2021 году», — сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Инна Чигирева.

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Как сообщало ИА REGNUM в Димитровграде Ульяновской области, где работает Федеральный центр медицинской радиологии, создадут первичный сосудистый центр и травматологический центр второго уровня. В городе атомщиков продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, планируется снять кадровый дефицит и создать к 2021 году два новых структурных подразделения, где также будут обслуживать жителей близлежащих районов.

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