Судьба Ливии решается в Москве — трансляция
Глава Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж прибыли в Москву. О формате проведения переговоров и о том, будут ли встречаться Хафтар и Саррадж лично, пока не известно.
Читайте также: Хафтар и Саррадж прибыли на переговоры в Москву — СМИ
Одновременно 13 января с визитом в Москву прибывают министр обороны Турции Хулуси Акар и глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу. Они встретятся с российским министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым. В повестке встречи — урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и обострившаяся обстановка вокруг Ирана.
Читайте также: Министры иностранных дел и обороны РФ и Турции обсудят Ливию и Иран
Египет поддерживает режим прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии, говорится в официальном заявлении египетского МИД.
Читайте также: Египет выступил за прекращение огня в Ливии
Представители противоборствующих ливийских сторон примут участие в переговорах в Москве, на которых будут обсуждаться условия и детали мирного урегулирования в Ливии.
Читайте также: СМИ узнали детали переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве
О перспективах мирного урегулирования в Ливии в свете предстоящих переговоров ливийских противоборствующих сторон в Москве и визита в российскую столицу турецкой делегации рассказывает обозреватель ИА REGNUMСтанислав Тарасов.
Читайте также: Путин и Эрдоган обеспечивают ливийский прорыв
«Россия является сторонником восстановления мира и сохранения целостности Ливии. Это твёрдая позиция нашего Президента Владимира Путина», — заявил 13 января лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Он напомнил, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган предложили премьеру правительства национального согласия Фаизу Сараджу и командующему ливийской национальной армии Халифу Хафтару прекратить с полуночи 12 января боевые действия.
«Предложение принято, и режим в целом соблюдается. Мы считаем, что инициатива Кремля является единственно верным и правильным шагом в сложившихся условиях. Он может стать отправной точкой для восстановления мира и стабильности. Уверен, что Россия может озвучить и новые инициативы по ливийской вопросу», — заявил Кадыров.
Турция и Россия укрепляют свое стратегическое партнерство в энергетической сфере, а также по основным вопросам, волнующим Ближний Восток и Северную Африку, в частности по конфликту в Ливии и эскалации отношений между США и Ираном.
Читайте обзор прессы: Турция и Россия укрепляют стратегическое партнерство
В Москве начались переговоры глав министерств иностранных дел и министров обороны РФ и Турции, на которых обсуждаются пути мирного урегулирования ситуации в Ливии. Об этом 13 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию», — написала дипломат на своей странице в Facebook.
Читайте также: Переговоры по урегулированию в Ливии стартовали в Москве
Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в Москве проходит встреча по вопросу урегулирования ситуации в Ливии. Она отметила, что данное мероприятие организовано «в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции».
Читайте также: В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии
Международная конференция по ливийскому урегулированию пройдёт в Берлине 19 января. Такую дату выбрали немецкие власти, передаёт 13 января агентство Reuters.
Читайте также: ФРГ запланировала международную конференцию по Ливии на 19 января
Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии, подписание которого ожидается на переговорах в Москве. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, передает 13 января RT.
Подробности в материале: Правительство ФРГ оценило возможное соглашение о перемирии в Ливии
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 19 января примет участие в саммите по Ливии в Берлине вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters.
Эрдоган оценил ход переговоров по Ливии в Москве
Положительную оценку переговорам по Ливии, которые идут сейчас в Москве, дал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами 13 января.
Турецкий лидер заявил, что рассчитывает на скорое подписание соглашение о прекращении огня. По его словам, турецкая сторона стремится добиться для Ливии постоянно действующего режима прекращения огня.
От встречи с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром в Москве отказался глава ливийского Правительства национального согласия Фаиз Саррадж, передаёт 13 января Libya Al Ahrar.
По словам главы ливийского Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри, представители Сарраджа не будут с Хафтаром «сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах».
Читайте подробнее: Переговоры по Ливии. Саррадж отказался говорить с Хафтаром
Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги в комментарии РИА Новости положительно оценил усилия президента РФ Владимира Путина по налаживанию диалога между противоборствующими сторонами в Ливии.
Закрытые переговоры по ливийской проблематике в Москве продолжаются уже более шести часов.
Представители Ливии примут участие в конференции, которая будет проходить в Берлине 19 января, сообщил 13 января журналистам итальянский премьер-министр Джузеппе Конте по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кто именно из ливийцев будет присутствовать на конференции по Ливии, не указано. Известно лишь, что в Берлин поедут «ливийские делегации».
Подробности в материале: Ливийцы поедут в Берлин на конференцию по Ливии
Оставлять свои позиции в стране Ливийская национальная армия не намерена, сообщает 13 января Afrigatenews.
В заявлении командования ЛНА, возглавляемого Халифой Хафтаром, говорится, что войска хотят «освободить всю ливийскую землю от милиций и террористических группировок». Ни на шаг ЛНА отступать не будет.
Читайте подробнее: Хафтар не собирается сдавать позиции в Ливии
Встречаться в Москве с главой ливийского Правительства национального согласия Фаизом Сараджем представители парламента этой страны не планируют, передаёт 13 января Al Hadas.
По словам представителей ливийского парламента (палаты представителей Ливии), у них «нет никакого желания проводить встречу с Сараджем».
Об этом: Парламент Ливии отказался садиться за стол переговоров с Сарраджем
Советник спикера заседающего на востоке Ливии парламента Хамид аль-Сафи заявил РИА Новости о том, что представители противоборствующих в Ливии сторон пока что не встречались в ходе переговоров в Москве. По его словам, консультации идут в эти минуты в МИД РФ.
Помимо этого, Хамид аль-Сафи заявил агентству РИА Новости, что межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения о перемирии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о достижении прогресса на переговорах по Ливии.
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает о том, что стороны договорились о создании военной комиссии для определения линии соприкосновения и наблюдения за перемирием. Также стороны договорились о планах по прекращению наступления войск друг на друга. Итоговый документ был подписан всеми сторонами, но командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар попросил дополнительное время до утра 14 января.
Председатель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж. (cc) Air Force Tech. Sgt. Brigitte N. Brantley
После вступления в силу соглашения о перемирии в Ливии должен быть запущен процесс политического урегулирования, заявили на переговорах представители делегации МИД Турции.
Читайте подробнее: За перемирием в Ливии должен последовать политический процесс — МИД Турции
Прогресс достигнут в ходе переговоров в Москве по урегулированию ситуации в Ливии, заявил 13 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Российский министр уточнил, что на переговорах в Москве рассматривался проект итогового документа, «который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня» в Ливии.
Глава МИД РФ уточнил, что под итоговым документом поставили свои подписи председатель Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и председатель высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.