21:36 13.01.2020 Агентство Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что встречи главы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара в Москве не было. Также собеседник агентства отметил, что участие Хафтара и Сарраджа на переговорах в Берлине не планируется.

22:16 13.01.2020 Председатель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж. ФОТО (сс) NATO

23:50 13.01.2020 Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ход подготовки к международной конференции по ливийскому урегулированию в Берлине, сообщает пресс-служба Кремля. Подробности в материале: Путин и Меркель обсудили подготовку международной конференции по Ливии

03:50 14.01.2020 Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар запросил время на ознакомление с положениями соглашения о перемирии до утра вторника. Читайте подробнее: Хафтар отказался подписывать договор о перемирии в Ливии без его изучения

05:18 14.01.2020 Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, где под эгидой России и Турции состоялись переговоры по урегулированию военного конфликта в Ливии между враждующими сторонами. Об этом 14 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в арабской республике. Подробности в материале: Хафтар вылетел из Москвы без соглашения о перемирии

07:46 14.01.2020 Стефан Дюжаррик. ФОТО (сс) UN Geneva

08:59 14.01.2020 В ночь на 14 января на юге Триполи возобновились вооруженные столкновения, передает телеканал Al Arabiya. Читайте также: СМИ сообщили о возобновлении вооруженных столкновений в Триполи

09:20 14.01.2020 Делегация Правительства национального согласия (ПНС) Ливии покинула Москву после подписания соглашения прекращении огня с Ливийской национальной армией (ЛНА). Об этом 14 января заявил министр иностранных дел ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла. Читайте подробнее: Саррадж покинул РФ после подписания соглашения о перемирии, заявили в ПНС

09:51 14.01.2020 Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар улетел из Москвы, не подписав межливийского соглашения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ. Вместе с тем в ведомстве подтвердили факт продолжения работы со сторонами конфликта по разработке межливийского соглашения. Подробности в материале: Хафтар покинул Россию без подписания соглашения — МИД РФ

09:57 14.01.2020 Россия продолжает работу с ливийскими сторонами по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом заявили 14 января представители МИД РФ. «Да. Работа со сторонами продолжается», — сообщили в дипведомстве ТАСС. Подробности в материале: Москва продолжает работу по урегулированию в Ливии — МИД

10:27 14.01.2020 Россия планирует сложить воедино усилия европейских стран для достижения перемирия в Ливии, заявил 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом: Лавров рассказал о планах по достижению перемирия в Ливии

11:48 14.01.2020 Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров по Ливии. Цитата из видео. twitter @MevlutCavusoglu

13:08 14.01.2020 Консультации по ливийскому урегулированию, инициированные ФРГ, не будут иметь смысла без изменения позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Читайте также: Чавушоглу: берлинская встреча бессмысленна с прежней позицией Хафтара

13:15 14.01.2020 Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Mid.ru

13:39 14.01.2020 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна внесла свой вклад в установление мира в Ливии. Читайте также: Глава МИД Турции: Анкара внесла свой вклад в решение конфликта в Ливии

13:40 14.01.2020 Соглашение о перемирии с силами Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа не будет подписано до тех пор, пока в него не будут внесены все замечания и правки, на которых настаивает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.Об этом сообщил источник ЛНА, слова которого приводит телеканал Al Arabiya. Уточняется, что, в частности, речь идёт о требовании добавить в соглашение пункт о разоружении, роспуске и ликвидации вооружённых милиций. Собеседник подчеркнул, что перед окончательным решением командующий и его окружение ещё раз «всесторонне изучат условия соглашения на предмет существующих в нём пробелов». Читайте также: Хафтар выдвинул свои требования по соглашению о перемирии в Ливии

14:14 14.01.2020 В ходе переговоров в Москве по урегулированию ситуации в Ливии командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар сначала согласился подписать соглашение о перемирии, однако затем передумал. Об этом сегодня, 14 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV. Турецкий лидер отметил, что Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии, несмотря на то, что ПНС проявило конструктивную позицию. «Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы», — сказал Эрдоган. Об этом: Эрдоган уличил Хафтара в «бегстве» из Москвы

14:22 14.01.2020 Пресс-конференция Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу после переговоров по Ливии. Цитата из видео. twitter @MevlutCavusoglu

15:11 14.01.2020 Ливийская национальная армия, которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, готовится к очередному наступлению на Триполи. Об этом со ссылкой на источники в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа Ливии 14 января сообщило агентство Anadolu. «Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — говорится в сообщении издания в Twitter. Об этом: Армия Хафтара готовится к новому наступлению на Триполи

15:20 14.01.2020 Маршал Халифа Хафтар попросил двое суток, чтобы обсудить с союзниками Ливийской национальной армии (ЛНА) документ о перемирии, составленный в Москве. Об этом сообщили журналистам 14 января в Минобороны РФ. Об этом: Хафтар взял двое суток на обсуждение московского соглашения — Минобороны РФ

15:50 14.01.2020 Министр обороны Сергей Шойгу и глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар. 13.01.2020 . Фото mid.ru

16:21 14.01.2020 Дополнительный контингент может быть отправлен в Ливию из Италии, сообщил 14 января журналистам итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. По итогам переговоров с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси итальянский премьер-министр сказал, что «наращивание присутствия» в Ливии возможно «в контексте решений ООН». Однако, по словам Конте, вопрос требует обсуждения со странами — партнёрами, в частности — на берлинской конференции по Ливии, которая состоится 19 января. Читайте подробнее: Рим может отправить в Ливию новый контингент

16:29 14.01.2020 На конференцию по Ливии в Берлине, назначенную на 19 января, приглашены руководитель правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж, глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар, представители США, России, Великобритании, Турции, Египта, ООН и ЕС.

16:35 14.01.2020 Отказ главы ЛНА Халифы Хафтара подписать соглашение о перемирии в Ливии не повод прекращать урегулирование ситуации в этой стране, сообщил 14 января журналистам итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. По итогам переговоров с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси глава итальянского правительства заявил, что хоть командующий Ливийской национальной армией Хафтар и не подписал соглашение о перемирии, отвлекать от урегулирования и обеспечения режима прекращения огня это не должно. По словам Конте, он рассчитывает на берлинскую встречу по Ливии, которая состоится 19 января. Подробности в материале: Власти Италии прокомментировали неподписание договора о перемирии в Ливии

17:03 14.01.2020 России отправлено официальное приглашение на конференцию по Ливии в Берлине, сообщили 14 января в пресс-службе правительства Германии. Уточняется, что встреча состоится 19 января 2020 г. В ней примут участие высшие руководители ряда стран, в том числе России, Турции, Китая, Франции, Великобритании, Соединённых Штатов. Также на встрече будут присутствовать представители Африканского союза, ООН, Европейского союза. Конференция согласована германским федеральным канцлером Ангелой Меркель с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Важно, что на переговорах будут присутствовать ливийские представители: приглашения отправлены главе Правительства национального согласия Фаизу Сарраджу и командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару. Об этом: Россию официально пригласили на конференцию по Ливии в Берлине

18:52 14.01.2020 Представители Египта планируют принять участие в берлинской конференции по ливийской проблематике. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Египта. По словам собеседника агентства, состав и уровень представителей делегации из Египта на сегодняшний день обсуждается. Об этом: Египет планирует поучаствовать в конференции по Ливии в Берлине

18:58 14.01.2020 Подготовку берлинской конференции по Ливии обсудил в Москве заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов с германским послом Гезой Андреасом фон Гайром, сообщили 14 января в пресс-службе МИД РФ. «В ходе беседы состоялось доверительное обсуждение складывающейся ситуации в Ливии и вокруг неё с акцентом на ход подготовки международной конференции в Берлине», — сообщили в российском ведомстве. Отмечается, что Богданов рассказал фон Гайру об итогах межливийских мирных переговоров, состоявшихся в Москве 13 января. Об этом: Москва и Берлин обсудили подготовку конференции по Ливии

19:14 14.01.2020 Греческая сторона намерена принять участие в берлинской конференции по ливийской проблематике. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас в ходе брифинга. По его словам, Греция сделала запрос на участие в конференции. Вместе с тем Пестас отметил, что греческая сторона старается продвигать своё присутствие на всех уровнях. Подробности в материале: Греция рассказала о желании участвовать в конференции по Ливии

19:25 14.01.2020 Стороны конфликта в Ливии, возможно, достигнут соглашения на предстоящей встрече в Берлине, сообщил 14 января германский министр иностранных дел Хайко Маас, сообщает DPA. [[[quote-5]]]

Читайте также: Глава МИД Германии надеется, что ливийцы смогут договориться в Берлине