В Москву прибыли глава Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. С участием представителей России и Турции лидеры противоборствующих ливийских группировок проведут переговоры, на которых будут обсуждаться условия мирного урегулирования в Ливии.

Иван Шилов ИА REGNUM
Ливия
09:54 13.01.2020

Глава Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж прибыли в Москву. О формате проведения переговоров и о том, будут ли встречаться Хафтар и Саррадж лично, пока не известно.

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09:55 13.01.2020

Одновременно 13 января с визитом в Москву прибывают министр обороны Турции Хулуси Акар и глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу. Они встретятся с российским министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым. В повестке встречи — урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и обострившаяся обстановка вокруг Ирана.

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09:56 13.01.2020

Египет поддерживает режим прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии, говорится в официальном заявлении египетского МИД.

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09:57 13.01.2020

Представители противоборствующих ливийских сторон примут участие в переговорах в Москве, на которых будут обсуждаться условия и детали мирного урегулирования в Ливии.

Читайте также: СМИ узнали детали переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве

10:15 13.01.2020

О перспективах мирного урегулирования в Ливии в свете предстоящих переговоров ливийских противоборствующих сторон в Москве и визита в российскую столицу турецкой делегации рассказывает обозреватель ИА REGNUMСтанислав Тарасов.

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10:34 13.01.2020

«Россия является сторонником восстановления мира и сохранения целостности Ливии. Это твёрдая позиция нашего Президента Владимира Путина», — заявил 13 января лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган предложили премьеру правительства национального согласия Фаизу Сараджу и командующему ливийской национальной армии Халифу Хафтару прекратить с полуночи 12 января боевые действия.

«Предложение принято, и режим в целом соблюдается. Мы считаем, что инициатива Кремля является единственно верным и правильным шагом в сложившихся условиях. Он может стать отправной точкой для восстановления мира и стабильности. Уверен, что Россия может озвучить и новые инициативы по ливийской вопросу», — заявил Кадыров.

11:00 13.01.2020

Мевлют Чавушоглу в Москве. twitter. comMevlutCavusoglu

11:56 13.01.2020

Турция и Россия укрепляют свое стратегическое партнерство в энергетической сфере, а также по основным вопросам, волнующим Ближний Восток и Северную Африку, в частности по конфликту в Ливии и эскалации отношений между США и Ираном.

Читайте обзор прессы: Турция и Россия укрепляют стратегическое партнерство

12:30 13.01.2020

В Москве начались переговоры глав министерств иностранных дел и министров обороны РФ и Турции, на которых обсуждаются пути мирного урегулирования ситуации в Ливии. Об этом 13 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

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12:54 13.01.2020

Министр обороны Турции Хулуси Акар. msb.gov.tr

13:11 13.01.2020

Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в Москве проходит встреча по вопросу урегулирования ситуации в Ливии. Она отметила, что данное мероприятие организовано «в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции».

Читайте также: В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии

13:12 13.01.2020

Переговоры глав министерств иностранных дел и министров обороны РФ и Турции. facebook.commaria.zakharova

13:36 13.01.2020

Международная конференция по ливийскому урегулированию пройдёт в Берлине 19 января. Такую дату выбрали немецкие власти, передаёт 13 января агентство Reuters.

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14:26 13.01.2020

Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии, подписание которого ожидается на переговорах в Москве. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, передает 13 января RT.

Подробности в материале: Правительство ФРГ оценило возможное соглашение о перемирии в Ливии

14:34 13.01.2020

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. (cc) Gregor Fischer I republica 2012

16:04 13.01.2020

Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13.01.2020 г. Фото: mid.ru

16:41 13.01.2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 19 января примет участие в саммите по Ливии в Берлине вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

17:21 13.01.2020

Эрдоган оценил ход переговоров по Ливии в Москве

Положительную оценку переговорам по Ливии, которые идут сейчас в Москве, дал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами 13 января.

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Турецкий лидер заявил, что рассчитывает на скорое подписание соглашение о прекращении огня. По его словам, турецкая сторона стремится добиться для Ливии постоянно действующего режима прекращения огня.