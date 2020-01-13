Москва, 13 января, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж проведут переговоры в Москве с участием представителей России и Турции. Об этом 13 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

Magharebia Халифа Хафтар

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хафтар и Сарадж прибыли в Москву. Представители противоборствующих сторон примут участие в переговорах, на которых будут обсуждаться условия и детали мирного урегулирования в Ливии.

Кроме того, 13 января в Москве пройдет встреча министров обороны РФ и Турции, главы оборонных ведомств двух стран также планируют обсудить гражданскую войну в Ливии.

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