Хэфэй, Китай, 13 января, 2020, 09:10 — ИА Регнум. Восточная китайская провинция Аньхой отправила в 2019 году 368 грузовых поездов по направлению Китай-Европа, что на 102,2% больше, чем годом ранее, сообщили в таможне города Хэфэе, столицы региона, передает 13 января агентство Синьхуа.

Грузовой поезд

Порядка 17 208 стандартных контейнеров на сумму более $1,42 млрд было перевезено этими поездами, что на 102,6% и 90,2% соответственно выше, чем в 2018 году. Грузы в основном направлялись в пять стран Центральной Азии и европейские страны, включая Польшу, Чехию, Францию, Нидерланды и Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, восточный китайский город Иу на востоке Китая, который еще называют «мировой барахолкой», отправил в Европу 500 грузовых поездов в течение 2019 года.

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