Варшава, 13 января, 2020, 08:48 — ИА Регнум. «Сегодня Польша не является союзником Соединенных Штатов, потому что она такая же (как и США — ИА REGNUM) непредсказуемая. Иначе Соединенные Штаты рассматривали бы нас как партнера и предупреждали нас о действиях на Ближнем Востоке, но они этого не сделали», — заявил в интервью Польскому агентству печати (РАР) выдвинутый левыми партиями на пост президента Польши бывший мэр Слупска Роберт Бедронь.

Jarosław Kruk

Он критически оценил реакцию ныне действующего президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на события на Ближнем Востоке. По его словам, Варшава только реагирует на события, «мы пассивный наблюдатель, и это самая большая трагедия». Как отметил политик, в течение многих лет Польша стремилась быть близким союзником США, чтобы играть важную роль в НАТО и Европейском союзе. Но сегодня выясняется, что «наш министр иностранных дел может только комментировать сообщения СМИ, потому что именно из средств массовой информации он узнает о вещах, которые должен знать задолго до публики. Я боюсь за безопасность Польши, потому что я не знаю, чего еще не знают министр Яцек Чапутович или Дуда и узнают лишь у TVN, TVP или PAP».

Отказ польского президента отправиться в Иерусалим, где будут отмечать 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, Бедронь назвал «слабостью нашей дипломатии». Он сказал: «Это показывает, что Польша одинока. Нашим партнером не является ни Израиль, с которым мы поссорились, ни Франция, ни Германия. Мы можем говорить только с Сан-Эскобаром. К сожалению, Сан-Эскобара не существует».

Политик подверг критике покупку Польшей военной техники у США. «Я не вижу причин, по которым мы должны увеличивать эти расходы, совершать дальнейшие закупки штурмовиков, — подчеркнул Бедронь. — Зачем нам нужен штурмовик? Значит ли это, что мы будем атаковать немцев? Французов? Для чего мы будем использовать штурмовики? Нам не нужны такие покупки. Нам нужна армия, которая совместима, сотрудничает, понимает требования современного мира и потребности НАТО. Возможно, нам следует инвестировать в разведку, потому что наша, очевидно, не очень эффективна, поскольку министр иностранных дел и президент узнают о событиях на Ближнем Востоке из прессы».

Также кандидат в президенты Польши подтвердил намерение в случае победы ликвидировать Институт национальной памяти. «Если есть учреждение, которое занимается переписыванием истории под диктовку одной из партий, роется в прошлом наших граждан, содержит штат прокуроров, которые не могут провести какое-либо расследование, что отвечало бы общественным интересам, а только хоронит жизни других людей — такое учреждение должно быть ликвидировано раз и навсегда, — констатировал Бедронь. — Институт национальной памяти не служит полякам, он служит только интересам политических партий».