Барнаул, 13 января, 2020, 07:57 — ИА Регнум. Водители городского электротранспорта обратились к властям Барнаула из-за не очищенных от снега дорог, пешеходных переходов и остановок. Обеспокоенные безопасностью пассажиров транспортники наглядно продемонстрировали неудовлетворительную работу коммунальщиков на странице в Instagram:

Цитата из видео Пешеходный переход в Барнауле

Цитата из видео Не очищенный от снега остановочный павильон в Барнауле

«Водителей электротранспорта не устраивает организация уборки снега в городе. Накопившийся снег создаёт угрозу безопасности движения трамваев и троллейбусов, уборка ведётся медленными темпами или не ведётся вообще», — сказано в обращении.

По наблюдению одного из водителей троллейбуса, проезжие части в некоторых местах сужены настолько, что невозможно разъехаться даже с легковым автомобилем.

«На остановочных пунктах невозможно обеспечить безопасность из-за гололёда, снежных отвалов и огромных сугробов. Пассажирам просто некуда выходить — снежные кучи стали выше ступеньки пассажирского салона. Подходы к пешеходным переходам не расчищены и не обеспечивают должного обзора», — поясняет водитель.

Цитата из видео Одна из улиц Барнаула

Чиновникам также напомнили, что городской электротранспорт вообще-то перевозит и их детей, родителей, а также — социально незащищённые слои населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае не прекращаются уже почти месяц. В декабре количество осадков, выпавших на территории столицы региона, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм). 30 декабря 2019 года сообщалось о том, что в Барнауле от снега убрана половина из 4000 дворов. По словам исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка, так произошло потому, что снега в столице Алтайского края выпало столько, что техника не справляется с его уборкой.

Читайте также: Барнаульские дворы утонули в снегу

Читайте также: Барнаульские власти пообещали очистить город от снега