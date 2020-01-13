Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 13 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 января: в 1943 году Красная армия освободила от немецких оккупантов Новочеркасск (Ростовская область). В этот же день Гитлер отдал приказ о «тотальной мобилизации ».

В рамках Острогожско-Россошанской наступательной операции в 1943 году был освобождён оккупированный гитлеровцами железнодорожный участок Лиски — Кантемировка. Красная армия овладела станцией Валуйки.