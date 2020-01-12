Хух-Хото, Китай, 13 января, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Власти Внутренней Монголии на севере Китая рассказали об успехах борьбы с нищетой в регионе за 2019 год, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 141 тыс. человек были выведены из глубокой нищеты за указанный период. Таким образом количество нищих сократилось до всего 16 тыс. с 1,57 млн в 2013 году. А доля нищих упала с 11,7 до 0,11%, если верить официальной статистике.

Кроме того, было отремонтировано почти 8100 ветхих жилищ, а доступ к чистой питьевой воде получили 46 817 жителей региона. Около 124,9 тыс. человек были переселены в новые дома.

Местные власти выделили на борьбу с нищетой почти 9,9 млрд юаней (около $1,43 млрд) в 2019 году, представив более 8 тыс. промышленных проектов, которые помогли 1,15 млн бедняков повысить свой достаток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в 2019 году из нищеты было выведено прядка 645 тыс. человек. Почти 980 деревень и 12 уездов перестали быть нищими.