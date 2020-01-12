Прага, 12 января, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан высказался за сохранение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге и призвал не допустить установки монумента подразделению генерала Власова. Об этом 12 января он сообщил изданию Blesk.

Генерал Власов и солдаты РОА

«Считаю, что памятник маршалу Коневу не должен быть перенесен, а также, что памятник власовцам не нужен в Чехии», — заявил Земан.

Чешский лидер напомнил, что власовцы были задействованы в уничтожении евреев на оккупированных нацистами территориях и в конвоировании их в Освенцим.

«Армия Власова участвовала в Холокосте. Нельзя простить им совершенные преступления», — подчеркнул он.

Напомним, 12 сентября 2019 года совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника маршалу Коневу. По мнение инициаторов переноса, на месте монумента должен быть размещен мемориал в честь освобождения Праги.

Решение об установке в Праге памятника власовцам было одобрено муниципальный совет района Прага-Ржепорые чешской столицы 10 декабря 2019 года.