* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, 12 января, 2020, 19:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь министерства пешмерга в Иракском Курдистане Джабар Явар заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляет угрозу для региона, страны и мира. Об этом 12 января сообщает Kurdistan24.

jan Sefti Курдские военизированные формирования «Пешмерга» («идущие на смерть»)

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляет угрозу для Курдистана, Ирака и всего мира», — отметил Явар в комментарии изданию.

Заявление прозвучало после решения парламента Ирака выдворить из страны иностранные войска, сражающиеся с террористами. Курдская фракция не присутствовала во время принятия данного решения.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.