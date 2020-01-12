Сухум, 12 января, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Представители оппозиции и сторонники властей в Абхазии должны действовать в рамках правового поля. Об этом во время переговоров с представителями оппозиции Алхасом Квициниа и Асланом Бжания сообщил президент страны Рауль Хаджимба, слова которого обнародованы на его сайте.

Presidentofabkhazia.org Рауль Хаджимба на избирательном участке

«Глава государства подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, — говорится в сообщении. — Прежде всего, в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений».

Отмечается, что сложившейся ситуацией и возможностью развития событий в неконтролируемом русле в стране также выразили обеспокоенность и лидеры оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК Абхазии в связи с решением Верховного суда о признании недействительными результатов прошедших президентских выборов-2019 назначил дату новых выборов главы государства в стране. Ожидается, что новые выборы пройдут 22 марта 2020 г.

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