Дортмунд, Германия, 12 января, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Около 14 тыс. человек покинут свои дома из-за авиабомбы времён Второй мировой войны, которая была обнаружена в Дортмунде. Об этом 12 января сообщается на официальной странице администрации города в Twitter.

15.mchs.gov.ru Авиабомба

Четыре авиабомбы времён Второй мировой войны были обнаружены во время строительных работ. Властями города было принято решение об эвакуации около 14 тыс. жителей города, в том числе персонала и пациентов двух городских больниц. На время эвакуации будет полностью прекращено железнодорожное сообщение с городом.

Администрация города сообщает, что данная эвакуация является одной из самых крупнейших в истории Дортмунда. Это при том, что снаряды различных калибров, в том числе авиабомбы, обнаруживают в городе раз в несколько месяцев, обычно при прокладке новых дорог либо строительстве зданий.

На место обнаружения бомб уже прибыли специалисты-взрывотехники. Бомбы будут обезврежены в течение дня. В настоящее время на стройплощадке проходят исследования грунта, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении снаряда военного времени на территории Рижского международного автовокзала.