Сухум, 12 января, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку. Об этом Бжания рассказал 12 января журналистам после переговоров с Хаджимбе.

Vs-ra.org Рауль Хаджимба

«Мы обозначили свою позицию — передали требование уйти в отставку. Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимбы. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских президентских выборов и велел Центральной избирательной комиссии назначить дату новых выборов. Было установлено, что новые выборы пройдут 22 марта.

В свою очередь, администрация действующего президента Рауля Хаджимбы признала решение Верховного суда незаконным и собирается обжаловать его в Президиуме Верховного суда.

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