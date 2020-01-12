Оберхоф, Германия, 12 января, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Биатлонистка Кайса Мякяряйнен (Финляндия) выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 37-летняя спортсменка стала второй самой возрастной биатлонисткой, добившейся подобной победы.

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Мякяряйнен преодолела дистанцию 12,5 км за 39 минут и 58,9 секунды, допустив один промах. Второе и третье места заняла Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн (обе — Норвегия).

Российские спортсменки Светлана Миронова и Лариса Куклина закончили гонку на 29-м и 30-м местах соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее женская норвежская сборная по биатлону выиграл эстафету 4×6 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в Оберхофе. Второе место заняли шведские биатлонистки.

Третьей стала сборная Франции. Сборная России, в составе которой выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина, стала седьмой.