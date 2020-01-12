Пекин, 12 января, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Китай выражает протест в связи с поздравлениями, направленными некоторыми официальными лицами США, Великобритании и Японии главе администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая победила на очередных выборах руководителя острова. Об этом 12 января сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

По его словам, «тайваньский вопрос» затрагивает ключевые интересы Китая, а Пекин выступает против того, чтобы государства, установившие дипломатические отношения КНР, поддерживали с Тайбэем какие бы то ни было официальные контакты.

«Надеемся, что все указанные государства будут придерживаться принципа одного Китая и правильно себя вести, когда дело касается вопроса Тайваня», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент Тайваня Цай Инвэнь одержала победу на президентских выборах, получив 57% голосов избирателей. Таким образом она переизбралась на второй президентский срок.

Власти Китая считают Тайвань частью своей территории, исходя из политики «одна страна — одна система», однако значительная часть населения Тайваня не согласна с такой риторикой.

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