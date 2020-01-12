Нью-Дели, 12 января, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Вынужденную посадку в аэропорту вылета совершил из-за угрозы взрыва самолёт авиакомпании AirAsia, вылетевший из Калькутты в Мумбаи. Об этом 12 января сообщает газета Hindustan Times.

Albion Самолёт авиакомпании Air Asia

Инцидент произошёл поздно вечером 11 января. 25-летняя женщина, находившаяся на борту в качестве пассажира, через 40 минут после вылета самолёта из Калькутты попросила передать командиру экипажа записку. Пассажирка заявила, что к её телу прикреплены взрывные устройства, которые она может подорвать в любой момент.

Пилот сообщил о происходящем на борту самолёта диспетчерам и принял решение о возвращении в аэропорт Калькутты в связи с возникшей угрозой взрыва. Управление воздушными полётами Калькутты объявило о состоянии повышенной готовности.

Самолёт сразу после посадки был отбуксирован на изолированную стоянку, после чего на борт поднялись силовики и задержали пассажирку. Самолёт был тщательно осмотрен. При обыске у задержанной пассажирки никаких взрывных устройств найдено не было. Расследование по данному инциденту продолжается. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и мотивы женщины, сообщившей об угрозе взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке на территории Канады авиалайнера, направлявшегося из аэропорта Нью-Арка в США в столицу Израиля.