После критики Путина Болгария ускорила строительство газовой сети
Москва, 12 января, 2020, 15:35 — ИА Регнум. В Болгарии стали намного активнее строить газовую сеть после того, как президент России Владимир Путин упрекнул эту страну в затягивании строительства «Турецкого потока». Об этом сегодня, 12 января, заявил глава российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».
Миллер напомнил, что недальновидные власти Болгарии, после того, как они под давлением американцев сорвали строительство газопровода «Южный поток», много раз обращались с просьбой к Москве во что бы то ни стало реализовать проект «Турецкий поток».
Однако теперь Болгария, которая должна построить продолжение «Турецкого потока» на своей территории, ведет работы весьма неспешно.
«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал ранее президент Путин.
Миллер отметил, что после этих слов Путина болгарская сторона заметно ускорилась.
«Мы видим, что наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивнее, чем какое-то время тому назад», — сказал Миллер.