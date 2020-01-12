Москва, 12 января, 2020, 15:35 — ИА Регнум. В Болгарии стали намного активнее строить газовую сеть после того, как президент России Владимир Путин упрекнул эту страну в затягивании строительства «Турецкого потока». Об этом сегодня, 12 января, заявил глава российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Миллер напомнил, что недальновидные власти Болгарии, после того, как они под давлением американцев сорвали строительство газопровода «Южный поток», много раз обращались с просьбой к Москве во что бы то ни стало реализовать проект «Турецкий поток».

Однако теперь Болгария, которая должна построить продолжение «Турецкого потока» на своей территории, ведет работы весьма неспешно.

«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал ранее президент Путин.

Миллер отметил, что после этих слов Путина болгарская сторона заметно ускорилась.

«Мы видим, что наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивнее, чем какое-то время тому назад», — сказал Миллер.