Багдад, 12 января, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Официальный Багдад не исключает возможности покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства. Об этом 12 января сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей иракского парламента.

Mil.ru ЗРК С-400

«Мы обсуждаем с Россией ракетные системы С-400, но контракты пока не подписывали», — приводит издание слова члена комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карима Алауи.

Также он отметил, что Ираку «нужно получить эти ракеты, в особенности в свете того, что американцы много раз нас разочаровывали», так как, по словам парламентария, не содействовали в получении страной необходимых вооружений.

Кроме этого, Алауи рассказал, что три месяца тому назад иракский представитель посещал Россию, где получил консультации по этому вопросу, однако обсуждение возможности приобретения Ираком С-400 было отложено из политического кризиса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США угрожают Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в американской юрисдикции, на котором хранятся денежные средства, вырученные от продажи нефти.