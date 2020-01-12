Торонто, Канада, 12 января, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Имена четырех игроков на Матч всех звезд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) определили болельщики. Об этом 12 января сообщает пресс-служба лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

При этом состав команд всех четырех дивизионов определяет, как и в минувшем сезоне Департамент хоккейных операций НХЛ.

Из российских игроков в Матче всех звёзд НХЛ нынешнего сезона примет участие только форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который станет участником команды Столичного дивизиона.

Также ранее капитаном данной команды болельщики выбрали российского нападающего и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который отказался от участия в матче.

Болельщики же добавили четырех игроков в состав каждой из команд. Так в команде Центрального дивизиона сыграет форвард «Сент-Лиус Блюз» Дэвид Перрон, в команде Столичного дивизиона — нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, в команде Атлантического дивизиона — форвард «Торонто Мэйпл Лифз» Митчелл Марнер и в команде Тихоокеанского дивизиона — защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз.

Отметим, звездный уикэнд НХЛ нынешнего года впервые с 1988 года будет проведён в Сент-Луисе с 25 по 26 января.