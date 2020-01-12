Якутск, 12 января, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Работы по восстановлению энергоснабжения после аварии на высоковольтной линии завершены в Якутии. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей региона.

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Все восстановительные работы были завершены в 10:40 (04:40 мск). Нормальная схема энергоснабжения потребителей восстановлена полностью, дизельные электростанции выведены в резерв.

В результате аварии в Якутии остались без электричества около 64 700 человек и предприятия местной промышленности в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах. Ситуацию осложнял мороз — 29 градусов, поэтому властями региона под особый контроль был поставлен запуск котельных.

Энергетиками были экстренно запущены резервные станции энергоснабжения для обеспечения населения теплом в аварийных районах. Теплоснабжение в аварийных районах нарушено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на трансформаторных станциях в Нововсибирске, из-за которой без света остались 93 жилых дома.