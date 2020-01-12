Бостон, США, 12 января, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Игра прошла на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счетом 140:105 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который набрал во встрече 41 очко. Его одноклубник — турецкий центровой Энес Кантер, оформил в матче дабл-дабл с 22 очками и 19 подборами.

У «Пеликанз» самым результативным стал разыгрывающий Фрэнк Джексон, набравший за игру 22 очка.

Отметим, эта победа прервала у «Бостона» серию из трех подряд поражений в текущем регулярном сезоне НБА. Для «Нью-Орлеана» это третье поражение за последние семь игр.