Лондон, 12 января, 2020, 09:09 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что в ближайшем будущем США перестанут играть роль единственной сверхдержавы в мире и британцам не следует рассчитывать на американскую военную поддержку. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times.

U.S. Army Американские солдаты

По словам Уоллеса, при президенте США Дональде Трампе изоляционистские тенденции в американской политике усиливаются. Если Трамп выиграет выборы и пойдет на второй срок, то не исключено, что США оставят лидерские позиции в мире.

Для Великобритании, которая долгие годы всегда рассчитывала на американскую военную поддержку, это очень негативный момент. Это означает, что британцами придется рассчитывать только на свои силы.

«Мы очень сильно зависим от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения. Мы должны диверсифицировать наши силы и средства», — сказал министр Уоллес.

Если ещё в 2010 году в Лондоне и помыслить не могли о том, что коалиция с США, возможно, уйдет в прошлое, то теперь это вполне реальная перспектива.